Чемпионка мира плюнула на российский спорт и ушла

Сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры. Она объяснила свое решение российской спортивной бюрократией, передает НСН.

Несмотря на разговор с министром спорта России Павлом Колобковым, спортсменка не изменила свое решение. Заварзина заявила, что в России якобы некому заниматься подготовкой сноубордистов высокого класса, а спортивные структуры страны "выматывают из атлетов всю душу", передает сайт "Подмосковье сегодня".