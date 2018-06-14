Пенсионерка из Москвы стала звездой бразильского ТВ
Судя по опубликованным кадрам, общение москвички и иностранца проходило более чем своеобразно. На протяжении всей беседы женщина кричала: "Россия, вперед!" – и пыталась узнать, по какому каналу ее покажут. Услышав имя Бенджамин, пенсионерка заявила, что "все поняла", и поцеловала ведущего в щеку. Иностранец никак не мог понять ее и в какой-то момент даже попытался воспользоваться онлайн-переводчиком, но гаджет ему не помог. Тогда репортер стал повторять лишь одно слово, которое знал по-русски: "Спасибо". Забавная беседа закончилась хохотом и сетованиями женщины на то, что журналист не знает ее язык.
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