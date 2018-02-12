Сотникова обвинила Коляду в провале российских фигуристов на Играх

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова уверена: если бы Михаил Коляда в короткой программе на Играх в Пхенчхане показал все, на что способен, россияне получи бы золото. Она отметила, что наши фигуристы, занявшие второе место в командных соревнованиях, показали лучший для себя результат.

Михаил Коляда дважды упал во время своего выступления и в итоге занял восьмое место. "Если бы Коляда показал все, на что способен, в первый день соревнований, мы были бы первыми, но получилось так, как получилось. Мы завоевали серебро, и это тоже прекрасный результат с учетом того, что команда у нас очень молодая: все дебютанты Олимпиад, кроме Бобровой и Соловьева", – цитирует Сотникову "Спорт-экспресс".

Фигуристка отметила, что самое интересное на Олимпиаде-2018 – впереди. "На данный момент все показали лучшее, что могут сделать сейчас. Но дальше будут личные соревнования, там будет совершенно другая история", – заявила Аделина. Кроме того, она высоко оценила произвольную программу Алины Загитовой в командном турнире на Играх-2018, ответив американской фигуристке Эшли Вагнер, которая обвинила российскую коллегу в "затягивании времени в начале выступления" и "хаотичности прыжков".





"Не согласна. Я считаю, что у Алины самая сложная программа. Все элементы собраны в конце, многое она прыгает с поднятыми вверх руками, что усложняет программу", – отметила Сотникова. Она поблагодарила Загитову "за прекрасную работу", добавив, что это лучшая произвольная программа на Олимпиаде-2018.

Напомним, 15-летняя фигуристка 12 февраля стала первой по итогам произвольной программы. Девушка набрала 158,08 балла. После этого Эшли Вагнер резко высказалась по поводу программы спортсменки в Twitter.

