Резцова хамски отреагировала на извинения Путина

Биатлонистку Анфису Резцову не успокоили извинения Владимира Путина перед олимпийцами. Двукратная чемпионка Игр резко отреагировала на слова президента России.

Анфисе Резцовой "ни жарко, ни холодно" от извинений президента. Спортсменка обвинила в ситуации вокруг Олимпиады в Пхенчхане спортивных чиновников и руководство страны.

"Мне от извинений Путина ни холодно, ни жарко. Считаю, что это извинение должно быть не только от президента, а вообще от всей его команды – помощников по спорту и олимпийских чиновников. По их вине спортсмены не поехали в Корею, и они перед всеми этими ребятами должны извиниться. Каждый лично", – цитирует Резцову "Спорт FM".

При этом большинство спортсменов придерживаются иной точки зрения. Слова, сказанные Путиным российским атлетам, вдохновят их на новые победы. В этом уверена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, писали Dni.Ru.

Прославленная фигуристка сказала, что извинения со стороны Путина – замечательный поступок. "Это очень важно – осознавать, что все этажи власти поддерживают спортсменов. Даже самые высокие", – заявила Бестемьянова.

Напомним, что Владимир Путин 31 января провел встречу с российскими спортсменами. Глава государства попросил у атлетов прощения за давление извне и пообещал провести предметный разговор с международными организациями. Президент подчеркнул, что спорт не должен смешиваться с политикой.

Для тех, кого не пустили на Игры в Южную Корею, в России организуют альтернативные соревнования. Премиальные за победу будут сопоставимы с выплатами олимпийским чемпионам. Такое распоряжение правительству дал Путин. Где и в каком формате пройдут соревнования и будут ли приглашены иностранные спортсмены, пока не известно.