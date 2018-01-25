Горе убило Антона Шипулина

Российский биатлонист Антон Шипулин эмоционально прокомментировал решение МОК. Спортсмен шокирован поведением чиновников.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. "Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры – моя мечта, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее", – написал биатлонист.

Шипулин признался: новость о том, что МОК отказал в участии в Играх, убила его. Однако через какое-то время он понял, что отчаиваться нельзя. Спортсмен решил бороться за свое чистое имя. Первым делом биатлонист направил в МОК официальный запрос, чтобы представители комитета подтвердили или опровергли информацию о его отстранении от Олимпиады. На момент написания новости спортсмен еще не получил ответа .

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 25, 2018 at 4:09 PST

Он призвал подписчиков не паниковать раньше времени и дождаться официального ответа Международного олимпийского комитета. "Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше", – отметил спортсмен.

Шипулин поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал не опускать руки: "Я вижу, какое количество людей поддерживают меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве неприглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку!". Биатлонист пообещал поклонникам, что никогда не сдастся и не опустит руки.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Ноя 22, 2017 at 10:10 PST

Как писали Dni.Ru, Международный олимпийский комитет отказал 111 российским спортсменам в праве участвовать в Играх 2018 года. До открытия Олимпиады осталось чуть больше двух недель, и для многих атлетов это решение стало ударом. В частности, на Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.