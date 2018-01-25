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Спорт

Россия отправляет на Олимпиаду сильнейших хоккеистов

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert Hradil
Состав олимпийской сборной России по хоккею оптимальный. Главный тренер собрал в команду сильнейших хоккеистов страны.

Продолжение: МОК предъявил особые требования к России

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Включенные в состав сборной России по хоккею спортсмены заслужили эту честь своей игрой, уверен Павел Буре. Свое мнение о команде легендарный мастер шайбы, получивший в Штатах прозвище Русская Ракета, высказал журналистам.

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По его словам, главный тренер Олег Знарок собрал сильнейших игроков страны, которые действительно достойны защищать честь России на Играх в Пхенчхане. Буре объяснил отсутствие в списках таких заметных хоккеистов, как Шалунов, Трямкин, Ткачев и Марков.

"К сожалению, есть определенное количество игроков, которые могут поехать. И тут уже тренер принимает решение, кого включать в состав, а кого – нет, исходя из той стратегии, которая будет. Повторюсь: считаю, что этот состав оптимален", – цитирует Буре издание "Спорт-экспресс".

Прокомментировала легенда хоккея и назначение голкиперов. На вопрос, кто будет первым номером – Кошечкин, Сорокин или Шестеркин, Буре ответил, что это решает тренер вратарей. Он оценивает физическое и эмоциональное состояние каждого кандидата.

Скорее всего, все станет ясно непосредственно перед началом соревнований. В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

Состав хоккейной сборной на Олимпийские игры – 2018 был объявлен 25 января. В заявке оказались 15 игроков СКА, восемь из ЦСКА и два из "Металлурга". Список выглядит следующим образом:

  

вратари – Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники – Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев, Артем Зуб (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все – ЦСКА);

нападающие – Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Николай Прохоркин, Сергей Широков, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все – СКА), Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко (все – ЦСКА), Сергей Мозякин ("Металлург").

Автор: Андрей Евлампиев25 января 2018, 14:51

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