"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан

Виталия Мутко следует сослать тренером в Магадан. Вице-премьер виновен в отстранении российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане, считают в Союзе биатлонистов России.

Недопуск к Олимпиаде – трагедия для атлета. Участие в Играх для него – мечта всей жизни, для достижения которой спортсмен переносит непосильные для обычных людей нагрузки. Особенно тяжел такой поворот судьбы для Шипулина и Устюгова: они ребята не юные, для них Олимпиада в Пхенчхане, наверное, стала бы последней, заявил член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

Ответственность за ситуацию с российскими спортсменами, по его мнению, несет вице-премьер Виталий Мутко. "Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе", – сказал Тихонов в интервью РБК.

Как писали Dni.Ru, 23 января олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не поедут в Пхенчхан – такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее стало известно, что из списка исключен шорт-трекист Виктор Ан.

Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, но их имена в списке потенциальных участников Игр отсутствуют, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, ОКР направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть конкретные причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. МОК, конечно, обладает исключительным правом приглашать спортсменов на Игры, однако у него есть и обязанность – обосновать и разъяснить причины в случае отказа.