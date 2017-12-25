Вице-премьер Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Соответствующее заявление чиновник сделал во время заседания исполкома организации, передает НСН.

Мутко отказался от должности на полгода, сообщает "Утро.ru". В это время исполнять его обязанности будет генеральный директор РФС Александр Алаев, отмечает ТАСС.