Вице-премьер Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Соответствующее заявление чиновник сделал во время заседания исполкома организации, передает НСН.
Мутко отказался от должности на полгода, сообщает "Утро.ru". В это время исполнять его обязанности будет генеральный директор РФС Александр Алаев, отмечает ТАСС.
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