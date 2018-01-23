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Спорт

"За что?": Жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады

Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Решение МОК об отстранении от Олимпиады в Пхенчхане российского биатлониста Антона Шипулина повергло в шок его супругу. Луиза призналась, что у нее просто нет слов. Международный олимпийский комитет исключил из списка пригашенных на Игры всех россиян, участвовавших в сочинской олимпиаде.
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Супруга биатлониста Антона Шипулина Луиза надеется, что выход из ситуации все же есть. Тем не менее, на само известие об отстранении атлета от Игр она отреагировала весьма эмоционально.

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"Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть", – написала Луиза Шипулина в Instagram.

Как стало известно, в Пхенчхан не приглашены все российские спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях Олимпиады в Сочи в 2014 году. В их числе, кроме лидера команды по биатлону Антона Шипулина, олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. При этом МОК руководствовался странными критериями: отсеял всех участников сочинских Игр – при том, что ни один из них не фигурировал в докладе так называемой комиссии Освальда.

Новость о том, что олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов, ввергла в шок известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. "Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры??? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Как и Виктор Ан??? Парней нет в списке приглашенных??? Разум отказывается в это верить!!! Я не знаю, что делать!!! Правда!" – написал отчаянный пост комментатор на своей странице в Instagram.

Решения МОК вызвали возмущение не только в России. Известное французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением, в котором назвало действия чиновников от спорта нарушением всех законов. "Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После тех Игр они сдали сотни допинг-проб, огромное количество из которых – в последние месяцы. И ни одной положительной не было!", – пишет издание.

Авторы заявления назвали решение МОК скандальным и отметили, что в последние дни чиновники отстранили от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Французские журналисты выражают надежду, что россиянам удастся добиться справедливости через суд.

Большинство пользователей сети называют действия чиновников позорными и выражают мнение, что России следует бойкотировать Олимпиаду-2018. Однако бойкот может привести к необратимым последствиям, предупреждает президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Меня очень пугает слово бойкот. Понятно, что происходящее сейчас – преступно. Но бойкот поведет к необратимым последствиям. Ведь по правилам МОК тогда наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх. То есть мы потеряем целое поколение спортсменов", - цитирует Свищева "Спорт Экспресс".

Вы что охренели там все???�� Просто нет слов, смешно уже, до абсурда доходит. МОК отстраняет от игр сильнейших, ни в чем не замешанных, спортсменов сборной России, без объяснения причин. Такое ощущение что спецзаказ какой-то, не допускают до Олимпиады чистых спортсменов, никогда не замешанных в допинговых историях и причём лидеров сборной. Виктор Ан-лидер шорт трека, Сергей Устюгов-лыжных гонок, Антон Шипулин-биатлона. Кто следующий? На что в этих случаях ссылается МОК, никому не понятно. Идёт борьба не столько с допингом, сколько с Россией в целом. Держитесь парни, мы с вами! Предлагаю байкотировать эту чёртову олимпиаду раз на то пошло, пусть сами там соревнуются между собой. И распустить эти некомпетентные структуры МОК и ВАДА. #абсурд #norussianogames #nogames #викторан #сергейустюгов #антоншипулин #мок #вада #olimpicgames2018 #макларен #родченков #комиссияосвальда #списокдюшес #допинг #олимпиада2018 #пхенчхан2018 #шорттрек #лыжи #биатлон #спорт #россия #russia #олимпийскиеигры2018

Публикация от Владислав (@vladosss_89)

Президент Федерации считает, что к такой мере можно прибегнуть лишь в самом крайнем случае. Сейчас же не следует оставлять попыток договориться, прибегнуть к помощи дипломатии. Среди керлингистов отстраненных от Олимпиады спортсменов нет.

Автор: Андрей Евлампиев23 января 2018, 14:02

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