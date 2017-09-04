Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд

Прославленный тренер по фигурному катанию, Татьяна Тарасова, считает, что Евгений Плющенко который начал свою тренерскую карьеру, просто пиарится при любом удобном случае. ‘Евгений сейчас занимается тренерской работой, сам катается, выступает в шоу и пиарится со всеми подряд. Дай Бог ему здоровья ”

Она считает, что никакой конкуренции между двумя знаменитыми фигуристами нет. По ее словам, Плющенко и Ягудина “обсуждают журналисты, которым просто нужно что-то писать”. В интервью Татьяна Тарасова ответила и на вопросы, связанные с допинговыми скандалами с участием наших спортсменов. По словам неизменной судьи “Ледникового периода”, российские фигуристы не употребляют запрещенные вещества.

“Мы ничего не пьем, все фигуристы – чистые. Поэтому это нас не очень занимает. Как мы можем с допинговыми санкциями бороться? Никак! Я, например, на все эти разговоры о допинге никак не реагирую, даже глазом не веду. Мне смешно. У нас когда-то, в 1995 году, кто-то из спортсменок выпил фуросемид. Но это, вы понимаете, девчонки все время гоняют свою воду, чтобы быть стройнее. Это то же самое, что заварить петрушку и выпить. Не в России придумали эти допинги. У нас и такой выдающейся медицины нет, как в других странах. У нас высококоординационный вид спорта. Нам никакие допинги не нужны” – говорит Тарасова в интервью “Собеседнику".

Публикация от Татьяна Тарасова (@tarasova.official) Мар 31 2016 в 10:07 PDT

В интервью тренер рассказала про предыдущие сезоны “Ледникового периода” и открыла имя своей фаворитки из прошлого шоу. На взгляд Татьяны Анатольевны, лучше всего раскрылась на лmду Дарья Мороз. “Она всегда работала с невероятным желанием! А еще я думаю, что телеведущую Юлию Барановскую мы очень рано отправили из проекта. Она была очень достойной, хорошей ученицей. Очень сильна в катании. Но так сложились обстоятельства, что она ушла. Мне было жаль.”