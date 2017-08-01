Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер задержан 1 августа в своей квартире в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене.

Государственная прокуратура Вены сообщила, что преступление было совершено в период между 1997 и 2004 годами, когда двум девушкам не было и 14 лет. Если вина 56-летнего Зайзенбахера будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

"В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве", – цитирует представителя Земельного уголовного суда Вены Кристину Зальцборн РИА Новости.

По словам судьи, запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям. Дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией.

Ранее адвокат Зайзенбахера Бернхард Лехофер заявлял, что его подзащитный знает об обвинении, но не будет комментировать его. Отметим, Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 в Сеуле.