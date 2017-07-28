Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы

Дмитрия Сычева, игравшего в 2003-2004 годах в составе французского клуба "Марсель", партнер по команде назвал слабым звеном. А на дне рождения россиянина бессовестно поглощал блинчики его мамы.

По словам Дмитрия Сычева, однажды тренер попросил каждого игрока проанализировать причины неудач "Марселя". Именно тогда между российским легионером и его партнером по клубу Дидье Дрогба пробежала черная кошка.

"Он голы не может забить!" – заявил Дрогба в адрес Сычева, добавив, что россиянин в команде – слабое звено. После этого выпада Дидье вел себя как ни в чем не бывало, а на ужине в честь дня рождения коллеги налег на блинчики с икрой, которые передала его мама.

"Для него все было нормально, а меня вот резануло. Какие блинчики, если неделю назад ты такое говорил?!" – до сих пор недоумевает россиянин.

Как сообщает Чемпионат.com, экс-нападающий "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев, возобновивший карьеру в составе клуба "Локомотив-Казанка", с помощью смайлов выразил мнение о нынешних партнерах и других близких к футболу персонах. "Ракета" досталась Александру Кержакову, поскольку тот "такой же быстрый и мощный", а "лев" ушел к президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, так как "он царь".