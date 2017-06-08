Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю

Испанский фигурист Хавьер Фернандес прокомментировал слухи о свадьбе с японским спортсменом Юдзуру Ханю. Он опроверг эту информацию, заявив, что это все "журналистские интерпретации".

Знаменитый спортсмен пояснил, что он действительно очень близок с Юдзуру Ханю. По его словам, "когда проводишь столько времени с одним человеком, когда вы постоянно тренируетесь вместе, то создается ощущение, что вы одна семья", передает Sports.ru.

Он добавил, что в случае необходимости один всегда приходит на помощь другому. "Иногда у меня или у него случаются плохие дни, и мы поддерживаем друг друга", – рассказал испанец.

Тем не менее он опроверг информацию, что между ним и японцем возникли какие-либо романтические чувства. "Жениться мы не собираемся, что бы там журналисты ни писали!" – со смехом заявил Хавьер Фернандес.

Более того, испанский фигурист подчеркнул, что иногда ему приходится конкурировать с Юдзуру Ханю. Он отметил, что на выступлениях каждый должен думать только о себе. "Ты концентрируешься на том, чтобы хорошо откатать программу, попытаться выиграть – и в этот момент нет места товарищеским чувствам", – признался он.

В заключение Фернандес рассказал, что совместные тренировки с Ханю идут им обоим на пользу. По словам спортсмена, его мотивирует то, сколько труда вкладывает в занятия его соперник. "Мы учимся друг у друга, но каждый из нас остается самим собой, со своим индивидуальным стилем катания", – пояснил испанец.

Публикация от Javier Fernandez (@javierfernandezskater) Окт 21 2016 в 1:07 PDT

Напомним, Хавьер Фернандес в ноябре 2014 года публично объявил о романтических отношениях с японской фигуристкой Мики Андо. Примечательно, что будущие возлюбленные познакомились еще в 2007-2008 году, однако у обоих спортсменов тогда были вторые половинки. Испанец и японка в совместном интервью отметили, что они общаются между собой на английском языке.