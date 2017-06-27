ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Спорт

Запад унизил Поветкина безосновательно

Александр Поветкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Знаменитый российский боксер Александр Поветкин восстановил членство в мировых спортивных организациях. Чтобы доказать безосновательность обвинений Запада, ему пришлось потратить миллионы долларов.
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Промоутер боксера Александр Рябинский заявил, что пока не считал расходы на судебные разбирательства по обвинению Александра Поветкина в употреблении мельдония. Однако допустил, что счет уже идет на миллионы долларов, передает ТАСС.

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"Неважно, отобьется это или нет. Он мой друг, я должен его защищать", – отметил представитель Поветкина. "Я влез в бокс, а раз сказал – значит, нужно делать", – подчеркнул Рябинский. По его словам, обычно в реабилитацию спортсменов не вкладывают миллионы долларов, и западные организации не ожидали столкнуться с таким мощным сопротивлением.

"Это и правда миллионы долларов. У Поветкина такая сильная команда адвокатов, какой нет ни у одного спортсмена. В итоге мы приходим к тому, что с российскими боксерами уже не хотят поступать нечестно", – цитирует промоутера "Спорт-экспресс".

Рябинский уверен: Запад рассчитывал на то, что он уйдет в сторону из-за невыгодности разбирательства. "Это противоречит законам бизнеса, но Саша мой друг, и я его не бросил", – пояснил представитель боксера.

В марте 2017 года Поветкин обжаловал решение суда присяжных Южного округа штата Нью-Йорк, обвинившего его в употреблении мельдония в период, когда применение этого препарата уже было запрещено. Через некоторое время он был восстановлен в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации.

Рябинский добавил, что Поветкин "будет боксировать стопроцентно", поскольку остальные спортивные организации признают доказательства его невиновности. "В Международной боксерской федерации Поветкин будет восстановлен, он и во Всемирном боксерском совете будет восстановлен. Мы потихонечку побеждаем в этом бою", – заключил промоутер.

Автор: Константин Улюкаев27 июня 2017, 11:32

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