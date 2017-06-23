Предательница Степанова получала в России огромную зарплату

Высокооплачиваемая легкоатлетка Юлия Степанова, ставшая информатором WADA в скандале о допинге в российском спорте, сама в свое время стала требовать у тренера стимуляторы. Сейчас бегунья живет во Франции, не бедствует и до сих пор зовет тренера в мужья.

"С ней работалось нормально, когда она подошла к Степанову и познакомилась с ним, это было не зря. Она стала очень хитрючей. Она получала за 200 тысяч, мне такие деньги и не снились. Она мне годам к 22 начала спрашивать: “Когда вы мне начнёте что-то давать”? Я с Алтая привожу корни, я их варю. Я этим занимаюсь, все знают, что я травник", – рассказал на пресс-конференции тренер Юлии Владимир Мохнев.



Дисквалифицированный на десять лет тренер напомнил, что никто никогда не находил у него запрещённые препараты. Право работать Владимир Мохнев потерял только на основании показаний своей воспитанницы. Тренер пожаловался, что ему не дают работать в сборной. Он, конечно, пытается консультировать спортсменов, но его постоянно отстраняют от работы. И все из-за Юли и ее показаний.

Но главным виновником скандала с участием Юлии является ее муж. Именно он, утверждает тренер, уговорил жену начать принимать допинг.

"Он склонил Юлю. Тут даже говорить нечего. Она сама призналась", – рассказал Владимир Мохнев.

У Юли были и другие планы на своего наставника. Перебежчица мечтала, чтобы тренер назвал ее своей женой.

"Она влюблена была в меня, это и родители знали. На чемпионате Европы она предложила остаться с ней во Франции. На колени падала. Я даже никогда не думал, чтобы я куда-то уехал за границу. Она раньше тоже такой была, говорила, что замуж выйдет только за русского. Её потихоньку муж склонил. Она очень хотела замуж за меня – вот и всё!" – рассказал Владимир Мохнев. А сейчас тренер хочет лишь посмотреть в глаза своей бывшей воспитаннице.



"Я просто хотел бы посмотреть ей в глаза. Как можно предать Россию? Я её не прощу", – заявил наставник Юлии в ходе пресс-конференции.

Как ранее сообщали Dni.ru, в феврале 2017 года стало известно, что бегунья Юлия Степанова пропустит зимний чемпионат Европы по легкой атлетике в Белграде. Спортсменка не справилась с отборочным нормативом.

Иуда российской лёгкой атлетики Степанова не прошла квалификацию на зимний Чемпионат Европы.

Пока училась стучать,разучилась бегать... pic.twitter.com/Xh5HGwhydA — Яковлева Наталья (@master1152011) 26 февраля 2017 г.

В марте 2017 года Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы работы с информаторами. По замыслу WADA, проект Speak Up! поможет агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

