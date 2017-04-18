Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна

Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун не смог улететь со сборной на чемпионат мира. Дело в том, что спортсмен опоздал на свой рейс в Токио.

Как рассказал сам фигурист, он не успел на самолет по вине таксиста. Машина, которая везла Ковтуна в аэропорт, попала по дороге в ДТП. Из-за этого спортсмен опоздал на несколько минут и авиакомпания предложила ему сесть в самолет без сдачи багажа.

Однако Ковтун отказался от предложения, так как не мог взять с собой в салон чемодан с коньками, пишет Lenta.ru. В итоге фигуристу пришлось покупать новый билет на рейс до Токио с пересадкой за свой счет. В настоящее время Ковтун находится в Сеуле и ждет рейса в столицу Японии.

Напомним, командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. Участники сборной России исполнят короткую и произвольную программы. Выиграет та страна, представители которой наберут суммарно наибольшее количество баллов.

#moscowonelove Публикация от Kovtun Maxim Pavlovich (@maksim_pavlovich) Мар 5 2017 в 11:37 PST

Максим Ковтун – 21-летний российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года, а также бронзовый призером европейского чемпионата 2016 года. Кроме того, Ковтун победил в финале Гран-при среди юниоров сезона 2012—2013 годов и стал трехкратным чемпионом России – в 2014, 2015 и 2016 годах.