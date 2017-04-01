На "злую" Тарасову набросились за критику Ковтуна

Наставник российского фигуриста Максима Ковтуна Инна Гончаренко осталась недовольна высказываниями заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Последней поставили в пример поведение азиатского комментатора.

Выступление фигуриста Максима Ковтуна на чемпионате мира в Финляндии сложно назвать идеальным – он повредил колено перед прокатом короткой программы и в конце концов смог занять лишь десятое место. На ошибки спортсмена в достаточно резкой форме указала тренер Татьяна Тарасова, чем очень раздосадовала наставника российского чемпиона.

Гончаренко назвал критику Тарасовой злой и непрофессиональной. "Надо любить спортсменов, особенно своих, и поддерживать их. Очень хорошо, что я лично и Максим не слышали комментариев, которые давала Татьяна Анатольевна по его выступлению в короткой программе, но мне об этом сообщили потом", – цитирует тренера ТАСС.

Наставник Ковтуна привела в пример Тарасовой другого спортивного обозревателя. "На азиатском канале комментатор, когда Максим упал на разминке, охал и ахал, переживал за человека. Когда же я послушала наш комментарий... Я, конечно, понимаю, что у каждого человека есть свое мнение, но его надо держать при себе", – заявила она.

Отметим, что Тарасова как комментатор подверглась критике и со стороны депутата Госдумы и трехкратной Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. По словам народного избранника, наставник рассказывает байки вместо того, чтобы делать свою работу. "Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо", – рассказала она изданию "Бизнес.Online".