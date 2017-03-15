Олимпийская чемпионка умерла в 52 года

Чемпионка московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина 14 марта скончалась на 53 году жизни. Причины смерти советской гимнастки пока не установлены.

Персональный тренер чемпионки Валентин Шевчук заявил, что для него уход Наймушиной стал полной неожиданностью. "Сегодня должно произойти вскрытие, после чего станет понятна причина смерти человека", – цитирует его ТАСС.

Шевчук рассказал, что еще неделю назад общался с бывшей подопечной по телефону. "Я тогда лежал в больнице, а она собиралась ко мне прийти, но из-за карантина наша встреча не состоялась", – пояснил тренер.

Он также отметил, что его очередная встреча с Наймушиной была запланирована на 15 марта, сразу после того, как его выпишут из больницы. "Но вчера ее не стало. Хотели обсудить возможность работы в моей гимнастической школе, но не сложилось", – рассказал Валентин Шевчук.

Тренер вспомнил, что его подопечная нашла жениха вскоре после того, как ушла из спорта. "Она родила трех детей и решила сосредоточиться на семье, а не думать о карьере. А потом, когда дети выросли, было уже нелегко себя найти в большом спорте на тренерской стезе", – поделился он.

"Похороны, думаю, состоятся в пятницу. Сегодня моя дочка прилетит из Канады с гимнастического турнира и завтра вплотную займется их организацией", – заключил Шевчук.

Елена Наймушина в 15 лет завоевала золотую медаль на командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде 1980 года в Москве. Также на ее счету командное серебро, полученное на чемпионате мира 1979 года в Соединенных Штатах.