Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Персональный тренер чемпионки Валентин Шевчук заявил, что для него уход Наймушиной стал полной неожиданностью. "Сегодня должно произойти вскрытие, после чего станет понятна причина смерти человека", – цитирует его ТАСС.
Шевчук рассказал, что еще неделю назад общался с бывшей подопечной по телефону. "Я тогда лежал в больнице, а она собиралась ко мне прийти, но из-за карантина наша встреча не состоялась", – пояснил тренер.
Он также отметил, что его очередная встреча с Наймушиной была запланирована на 15 марта, сразу после того, как его выпишут из больницы. "Но вчера ее не стало. Хотели обсудить возможность работы в моей гимнастической школе, но не сложилось", – рассказал Валентин Шевчук.
Тренер вспомнил, что его подопечная нашла жениха вскоре после того, как ушла из спорта. "Она родила трех детей и решила сосредоточиться на семье, а не думать о карьере. А потом, когда дети выросли, было уже нелегко себя найти в большом спорте на тренерской стезе", – поделился он.
"Похороны, думаю, состоятся в пятницу. Сегодня моя дочка прилетит из Канады с гимнастического турнира и завтра вплотную займется их организацией", – заключил Шевчук.
Елена Наймушина в 15 лет завоевала золотую медаль на командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде 1980 года в Москве. Также на ее счету командное серебро, полученное на чемпионате мира 1979 года в Соединенных Штатах.
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