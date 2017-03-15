Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Российская гимнастка Анастасия Гришина, которую близкие фактически выставили на улицу, рассказала подробности случившегося. По словам спортсменки, брат угрожал ей убийством, а укравшая миллионы мать делает вид, что не знает куда делись деньги.

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне вынуждена ютиться с мужем и маленьким ребенком в съемной квартире. "Чтобы побыстрее закрыть наш кредит, мы снимаем очень скромную квартиру, в ней даже кухни нет. Тяжеловато так жить. Пытаемся справиться, но пока не очень. Муж работает, а я сижу с ребенком. Ему приходится очень тяжело – нервы на пределе, очень устали от всей этой ситуации", – цитирует спортсменку "Спорт Экспресс".

Молодая семья буквально утопает в долгах из-за ремонта трехкомнатной квартиры в Химках, из которой ранее Настю фактически выжила родная мать. "Перед рождением нашего сына мы жили в трехкомнатной квартире, где я родилась, и там было очень холодно для ребенка. Мы решили сделать ремонт. Пришлось вложить перечисленные за рождение первенца деньги и накопления мужа да еще взять кредит", – вспоминает Настя.

Публикация от nastiagrishina1996 (@nastiagrishina1996) Окт 9 2016 в 10:37 PDT

Спортсменка потратила на ремонт около двух миллионов рублей, однако пожить в собственной квартире ей так и не удалось. Как рассказала Анастасия, ее мать постоянно устраивала скандалы. Женщина не хотела сидеть с внуком, отказывалась помогать дочери деньгами, требуя вернуть даже то, что было потрачено на еду для малыша.

"Когда она требовала вернуть 100, 200, 500 рублей, мое терпение лопнуло, и я ушла из дома", – рассказала гимнастка. Взяв выписки из банка, девушка обнаружила, что за время своей спортивной карьеры зарабатывала миллионы, которыми полностью распоряжалась ее мать.

Публикация от nastiagrishina1996 (@nastiagrishina1996) Июн 8 2015 в 10:18 PDT

"Я попросила мать через юриста вернуть квартиры, которые я честно заработала. Наверное, жадность так сильно сгубила человека, и она ответила, что это произойдет только после ее смерти", – рассказала Анастасия.

Гимнастка осталась фактически без средств к существованию. Все приобретенное на ее деньги имущество числится за матерью. У девушки есть три взрослых брата, но помощи и от них ждать не приходится – работает только старший.

Спасибо всем!!! Публикация от nastiagrishina1996 (@nastiagrishina1996) Авг 9 2014 в 8:29 PDT

Сейчас Анастасия скрывает от семьи свой фактический адрес проживания, опасаясь не только за свою, но и за жизнь маленького сына. "Когда я была беременной, ко мне год назад приходил родной брат и угрожал ножом. Я подавала заявление в правоохранительные органы. Так что завели и уголовное дело, а потом и гражданское. Это произошло в январе, сразу после моего дня рождения", – поделилась она.

Тем временем Галина Гришина продолжает спекулировать на спортивных успехах Анастасии. Ее страницу в "ВКонтакте" украшает гордый статус "Моя дочь – серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне". Судя по группе, которую вела женщина, она активно продавала брелоки, чашки и чехлы для телефонов с изображением дочери, наживаясь на ее известности.

Публикация от nastiagrishina1996 (@nastiagrishina1996) Апр 3 2014 в 2:06 PDT

Напомним, ранее российская чемпионка Анастасия Гришина заявила, что мать присвоила около пяти миллионов заработанных ею денег. На них женщина приобрела недвижимость, оформив все на себя. На счетах спортсменки не осталось никаких сбережений.