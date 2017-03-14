Российскую гимнастку мать оставила без денег и жилья

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Анастасия Гришина заявила, что мать оставила ее без денег и жилья. Пока гимнастка занималась карьерой, семья жила за ее счет, а потом просто выставила на улицу.

"Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне как чемпионке вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице", – цитирует 21-летнюю Гришину сайт "Комсомольская правда".

По словам гимнастки, пока она строила карьеру, доходами и призами распоряжалась ее мать. Анастасии некогда было интересоваться тем, куда уходят деньги, к тому же она полностью доверяла родителям.

К 19 годам Гришина достигла всех возможных высот. На ее счету – серебряная медаль Олимпиады в Лондоне, а также несколько наград чемпионатов Европы. В 2015 году из-за травмы колена девушка была вынуждена уйти из спорта.

Позже Анастасия встретила свою любовь, вышла замуж и родила ребенка. Когда молодой семье понадобилось жилье, гимнастка поняла, как заблуждалась насчет родственников.

Всю приобретаемую недвижимость ее мать оформляла исключительно на себя. Родители сообщили Насте о покупке дачи (2,1 миллиона рублей), комнаты в коммунальной квартире (2,5 миллиона) и однокомнатной квартиры в Подрезково (3,7 миллиона). На что были потрачены оставшиеся 20 миллионов рублей, неизвестно.

"Мне от всех этих миллионов достались жалкие копейки. Я даже не имею никаких прав на комнату в коммуналке, где прописана. Все имущество, все что было куплено, записано не на меня. Мама и моего ребенка может легко сделать бомжом. Я столько лет тренировалась, угробила здоровье и на честно заработанные деньги не могу расслабиться даже в декрете", – пожаловалась Гришина.

После появления ребенка Анастасия жила вместе с мужем, матерью, отцом и братьями в трехкомнатной квартире. Однако из-за постоянных ссор с родителями молодая семья была вынуждена съехать и снять жилье.

По словам спортсменки, родственники регулярно звонят ей и требуют прекратить шумиху. Гимнастка подала иск в суд, сообщила об угрозах в полицию, а также обратилась просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.