Мутко потерял еще одну работу после скандала

Вице-премьер Виталий Мутко покинул должность председателя оргкомитета "Россия-2018". Теперь за подготовку к чемпионату мира по футболу будет отвечать спортивный функционер Алексей Сорокин.

Об очередной отставке Мутко сообщил сам. Он заявил, что планирует сосредоточить внимание на работе в правительстве.

"Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в FIFA (Международная федерация футбола. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости. Мутко выразил уверенность, что к чемпионату мира по футболу все будет подготовлено в срок. "В целом работа по подготовке идет на хорошем уровне. В среднем вся работа выполнена на 80%, а где-то – на 90%", – добавил вице-премьер.

Высказался Мутко и по поводу своего отстранения от Олимпиады. Он будет оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, ранее Виталий Мутко лишился еще одной должности. Он временно покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Как писали Dni.Ru, эти отставки происходят на фоне громкого скандала: сборной России запретили принимать участие в Олимпиаде в 2018 году. Под санкции попали видные российские спортивные функционеры, в том числе Мутко.