Виталий Мутко лишился должности

Виталий Мутко сложит с себя полномочия президента Российского футбольного союза. По некоторым данным отставка функционера произойдет на последней неделе уходящего года.

По информации анонимных источников, такое решение было принято вице-премьером России под давлением со стороны Международной футбольной ассоциации (ФИФА). Как сообщает газета "Коммерсантъ", чиновники встревожены "допинговым кризисом", в котором Международный олимпийский комитет обвинил Виталия Мутко.

Как сообщает источник "Коммерсанта", место президента РФС займет глава оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин. Якобы, Виталий Мутко покинет свой покинет свой пост 26 декабря, на заседании исполкома РФС. В повестку этого мероприятия внесен пункт о составе бюро-исполкома и вице-президентах Российского футбольного совета. По словам источника, на заседании будет решаться вопрос с преемником Мутко.

На эту должность претендовало несколько кандидатур. Среди потенциальных президентов РФС назывались имена возглавляющих Российскую футбольную премьер-лигу и Московскую федерацию футбола Сергея Прядкина и Сергея Анохина, но в итоге выбор был сделан в пользу Алексея Сорокина. По сообщениям источников "Коммерсанта", сам глава оргкомитета чемпионата мира против такого варианта, но сам Виталий Мутко настоял на подобном развитии событий.

Отметим, что ФИФА никогда не выдвигала претензий к вице-премьеру России. Президент Федерации Джанни Инфантино всячески выражал свою поддержку российскому функционеру. Однако, по данным газеты, после декабрьского заседания исполкома Международного олимпийского комитета, ФИФА кардинально изменила свою позицию и начала настаивать на отставке Мутко.

Кроме того, пока еще глава РФС может стать полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе, рассказали в петербургском интернет-журнале Interessant. При этом, Мутко останется вице-премьером российского правительства. При подобном варианте развития событий с Виталия Мутко снимут все полномочия, затрагивающие спорт.