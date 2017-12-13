Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал

Жесткая полемика вокруг решения о поддержке олимпийцев-"нейтралов" из государственных средств развернулась в соцсетях. Многие россияне задаются вопросом: почему спортсмены, выступающие не в цветах российской сборной и без флага страны, должны финансироваться из кармана налогоплательщика? Не понимают этого и некоторые депутаты Госдумы.



Кому и что будет доказывать Россия на Играх в Пхенчхане – непонятно. Если наши спортсмены станут побеждать – их обвинят в допинге, если будут проигрывать – скажут, что без допинга они ничего не могут. "Скандал с МОК, кроме нашего позора, ярко продемонстрировал, что МОК ничего не контролирует. Все отдается на откуп страны-организатора, а в зависимости от политконъюнктуры на это либо прикрывают глаза, либо раскручивают", – написала в Facebook депутат Госдумы, член штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко.

Комментарий депутата появился под постом другого пользователя соцсети, Вадима Манукяна. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме как раз информировал своих подписчиков о решении, озвученном министром спорта Павлом Колобковым.

"По поводу призового фонда для спортсменов, которые поедут на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, их финансово поддержат по линии государства. Все те программы, которые были учреждены еще четыре года назад, продолжают действовать в полном объеме. Это наша зона ответственности. Мы обещаем помочь всем атлетам", – цитирует министра Манукян на своей странице в Facebook.

Не надо забывать, что всю жизнь спортсмены готовились за деньги России и ее граждан, отреагировала на известие Костенко. Вадим Манукян с депутатом полностью согласен. "Это правда, это все понимают. По идее, все это делалось в целях продвижения российского спорта – а не нейтрального без опознавательных знаков", – написал думский эксперт.

Большинство подписчиков Манукяна тоже выражают недоумение подобным решением чиновников. Некоторые – в довольно резкой форме. "А сначала говорили: "Желающие могут ехать за свой счет". Теперь же решили поддержать предателей. На сирот и стариков "денег нет, вы там держитесь", а на предателей есть", – пишет один из них.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою "чистоту" от допинга. А 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.