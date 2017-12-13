Вяльбе назвала предателя Родченкова непризнанным гением

Информатор WADA Григорий Родченков – непризнанный гений, который хотел мировой славы. Свои предположения о мотивах действий бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.



Елена Вяльбе ответила на вопрос, что она сказала бы при встрече перебежчику и информатору WADA Григорию Родченкову. Комментарий прозвучал в эфире радио "Спорт FM"

"Я знала Родченкова давным-давно. Он в был в медицинском комитете FIS лет 30. Что им двигало, я не понимаю. Наверное, непризнанный гений хотел мировой славы. А теперь Гриша, наверное, уже жить боится", – предположила президент Федерации лыжных гонок России.

Она рассказала, что на Игры в Пхенчхане заготовлены два плана. Какой из них будет задействован – зависит от того, примут ли в Олимпиаде участие ранее дисквалифицированные спортсмены. Но в любом случае команда будет бороться за медали – есть спортсмены, которые готовы это делать. "А провокации… Да чего угодно можно ожидать", – сказала спортивный чиновник.

Елена Вяльбе также прокомментировала слухи о том, что лыжник Илья Черноусов является информатором WADA. "Что скажу про Илью Черноусова? Не стала бы огульно его обвинять и говорить, что он информатор. Да и информации у него никакой быть не может, так как мы ничего не делали. Я бы про Илью никогда такого не подумала. Говорить плохое про человека только потому, что он живёт в Швейцарии?", – отметила Вяльбе.

Как сообщалось ранее, на данный момент Россия имеет 208 лицензий на участие в зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане. Это потенциальные участники Игр. Как сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, выдавать разрешения будет только Международный олимпийский комитет, сколько атлетов в итоге получат разрешение – неизвестно.

Напомним, 12 декабря Олимпийское собрание единогласно поддержало намерение российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.