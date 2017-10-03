Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы

Мартин Галич, футболист из Боснии и Герцеговины, выступающий за клуб "Зриньски", получил ужасную травму. Несмотря на это, он смог закончить встречу.

Инцидент произошел во время матча кубка страны с футбольным клубом "Слога". Мяч у Мартина попытался отобрать Йоко Стокич, но во время подката случайно попал игроку "Зриньски" по гениталиям. В результате матч на какое-то время пришлось остановить. Однако Галич собрался с силами и смог завершить игру.

После встречи ему стало хуже. Мартин отправился в больницу, где его прооперировали. В ходе хирургического вмешательства футболисту удалили одно яичко.

"Операция прошла успешно, я не чувствую боли. В будущем мне придется позаботиться о себе: носить щитки на каждом матче и тренировке. Нужно думать о своем потомстве и карьере", – сказал Галич.