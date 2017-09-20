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Спорт

Футболиста "Ювентуса" убило воротами на тренировке

Фото: GLOBAL LOOK press
Девятилетний ученик футбольной академии "Ювентуса" умер после трагического инцидента на поле в Нью-Йорке. На юного вратаря свалились ворота.
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По словам очевидцев, мальчик раскачивался на стойках. После этого вся рама обрушилась на него, угодив железной перекладиной прямо на голову. Подбежавшие полицейские установили, что голкипер потерял сознание и не реагировал на окружающих. Ребенка погрузили в скорую и отправили в госпиталь, но врачам не удалось спасти игрока, и он скончался по дороге от серьезных травм головы.

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Инцидент произошел во время футбольного матча в зале школы Парк Уэст. Вратарь вместе со своей командой, приехавшей из Италии на сборы в тренировочный лагерь.  На поле одновременно находились девять детей и трое взрослых. Родители юных футболистов наблюдали за происходящим с трибун. Трагедия разворачивалась прямо на глазах мамы мальчика, Барбары Рикарди.

"Сегодня наш чудесный сын ушел в мир иной после неудачного случая на его футбольной игре. Он был полон жизни и радости. Сейчас семья просит проявить уважение к частной собственности и не мешать нам скорбеть", - такой текст прикреплен к дверям дома семьи погибшего, передает New York Daily News .  

"Никто не должен пережить такое. Это ужасно и разбивает мне сердце. К сожалению, жизнь родителей теперь безвозвратно изменилась, они уже никогда не будут прежними. Он был прекрасным мальчиком", – сказала соседка несчастной семьи Саманта Мошен.

Поддержку родным и близким погибшего выразил Мэр Нью-Йорка Билл де Бласио. "Наши мысли и молитвы вместе с семьей мальчика. Разрывающая сердце трагедия", – написал он на своей странице в Facebook. Под его публикацией уже появилось множество комментариев поддержки и соболезнований. "Бедная семья, бедный ребенок", – пишут пользователи.

Автор: Михаил Войцеховский20 сентября 2017, 12:09

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