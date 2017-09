Футболиста "Ювентуса" убило воротами на тренировке

По словам очевидцев, мальчик раскачивался на стойках. После этого вся рама обрушилась на него, угодив железной перекладиной прямо на голову. Подбежавшие полицейские установили, что голкипер потерял сознание и не реагировал на окружающих. Ребенка погрузили в скорую и отправили в госпиталь, но врачам не удалось спасти игрока, и он скончался по дороге от серьезных травм головы.

Инцидент произошел во время футбольного матча в зале школы Парк Уэст. Вратарь вместе со своей командой, приехавшей из Италии на сборы в тренировочный лагерь. На поле одновременно находились девять детей и трое взрослых. Родители юных футболистов наблюдали за происходящим с трибун. Трагедия разворачивалась прямо на глазах мамы мальчика, Барбары Рикарди.

"Сегодня наш чудесный сын ушел в мир иной после неудачного случая на его футбольной игре. Он был полон жизни и радости. Сейчас семья просит проявить уважение к частной собственности и не мешать нам скорбеть", - такой текст прикреплен к дверям дома семьи погибшего, передает New York Daily News .

Tommaso Cerase : 9-year-old Juventus academy player dies while training in Manhattan New York ! RIP @juventusfcen pic.twitter.com/c7INCYpV1R