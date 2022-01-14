Прикосновенья губ в мире грез имеют важное значение. К чему снится поцелуй? Читай вместе с "Дни.ру".

Эксперты традиционно делят причины снов на две категории. Одни видения приходят к нам из-за эмоциональных реакций прошлого и внутренних импульсов, другие — как помощники с множеством тайных сигналов. О последних и пойдет речь в этом материале. К чему снится поцелуй, легко узнать из сонников.

СОННИК МИЛЛЕРА

Американский психолог Густав Миллер вполне определенно трактовал смысл романтичных прикосновений в мире грез. Нужно вспомнить, кто целовался во сне. Дети — к гармонии в семье и радости от работы. Если вы лобызались с врагом — помиритесь с другом.

К чему снится поцелуй в адрес матери — к успеху в бизнесе, любовных отношениях и уважению товарищей. В адрес брата или сестры — к грядущему наслаждению и теплой дружбе. Целоваться с законным супругом или супругой — к стабильному духовному равновесию в доме.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

Согласно этому сборнику трактований, нужно ориентироваться только в одном отношении — видели вы поцелуй со стороны или были его участником. В первом случае наяву вам не хватает ласки, хочется романтики, как в мелодрамах.

А вот если вы гадаете, к чему снится поцелуй, который дали или получили сами — готовьтесь к переменам. Высока вероятность создания трепетного союза и теплых ласковых отношений. При этом не обязательно, что компанию вам составит человек из сна.

СОННИК МИСС ХАССЕ

Польская предсказательница несколько иначе расшифровывала подобные тайные видения. Если во сне вас наградили прикосновением губ — в реальной жизни любимый человек отдалится. Сами поцеловали — получите взаимную любовь. К чему снится поцелуй воздушный? К покорности.

СОВЕРЕМЕННЫЙ СОННИК

Увы, предсказания из мира грез не всегда несут позитивный смысл. Некоторые эксперты полагают, что лобызания во сне сулят измену в реальной жизни. Будьте начеку.

СТАРИННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ СОННИК

К чему снится поцелуй в губы — к удаче в дальнейших событиях жизни. А вот если вы целовали кого-то в ноги — будете обижены и унижены.