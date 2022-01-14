Умер ведущий Михаил Зеленский Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Пятница
14 января
Лента новостей
04:39
К чему снится поцелуй
02:37
Обрезание Господне: что нельзя делать в православный праздник 14 января
00:13
Сын Елизаветы II предстанет перед судом из-за секс-скандала
22:06
Эксперт Сивков назвал единственный способ заставить США забыть о давлении на Россию
21:54
Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой
21:22
Экономист Гринберг: новые санкции США не станут угрозой для России
21:17
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
20:47
"Красивый, яркий, с юмором": Волочковой нашли нового жениха
20:27
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
20:03
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
19:47
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
19:33
Учитывается ли рост цен на лекарство при индексации пенсии – ответ экономиста
19:33
Два человека погибли в аварии на трассе в Ленобласти
19:23
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
19:15
"По щелчку вышла замуж": проворная Бабкина затащила мужика в загс
19:11
"Именно она": Пугачева обрекла Волочкову на проблемы
18:56
Обнародованы детали госпитализации 57-летней Апиной
18:42
"Тема закрыта!": Хитяева назвала причину прекращения дружбы с Шатиловой
18:25
К чему могут привести санкции США против Путина – мнения политологов
18:20
Вскрылись реальные заработки мужа онкобольной Заворотнюк
18:04
В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения
17:57
"Это, надо сказать, определенный вызов": Толкалина рассказала о первом опыте с женщиной
17:41
Тихий восторг: Влезший в чужие отношения Авербух привлек грудного сына к недетским развлечениям
17:30
Нужны кадры высокого уровня: Евросоюз хочет отправить на Украину миссию для подготовки офицеров
17:29
"Он горел": Друг покойного Зеленского выдал сенсационные факты
17:15
"Все в порядке": Волочкова оценила эрекцию Джигурды
17:03
История с проломленным черепом Прилучного получила продолжение
16:56
Карма? Подставившая Бузову Клава Кока оказалась на больничной койке
16:55
Показавшая рогатку Волочкова заговорила о сексуальных фантазиях
16:32
"Могут потребоваться годы": политолог Корнилов о переговорах России и США по гарантиям безопасности
16:27
"Твари!": Солнцев сживает со свету престарелую экс-супругу
16:24
Разбуянившуюся Литвинову успокаивала полиция: Не давала спать
16:20
Обиды и ревность: что известно о неидеальном браке звезды "Склифосовского" с популярной актрисой
16:16
Измученная раком Яковлева вышла на связь: Произошло то, что никто не ожидал
16:14
Работа за копейки и жених-иностранец: что стало с дочерью Агутина и Варум
16:12
Валерия раскрыла истинное отношение к невестке после оглушительного провала
16:01
Лягут рядом: любвеобильного Зеленского похоронят рядом с милым другом Борисова
15:44
Щекастый сын Петросяна довел россиян до экстаза: Копия!
15:43
"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу
15:38
Названо имя тайного покровителя певицы МакSим
15:35
Что отмочила соблазнительная Хмельницкая в доме Кеосаяна: родные Симоньян в шоке
15:22
Недавно родившая Серябкина показала черного малыша
15:21
Невеста Бузова, обвинения бывшей и девушка мечты: холостяку Милошу Биковичу исполнилось 34 года
15:13
Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным
14:59
67-летний Крутой объявил о выходе на пенсию: Работать будут дети
14:48
"Реально кукушка отъехала": Гузеева призналась в жутких последствиях болезни
14:38
"Больно сделала": Дочь отвергла Кудрявцеву после скандала
14:34
Убитый горем Виторган сообщил о потере
14:14
Плетнева рассказала об отношениях с Пресняковым: Хотела родить от него
14:13
"Обколоты": зачем Успенская натянула на шею черную повязку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сонник
К чему снится поцелуй

К чему снится поцелуй

Прикосновенья губ в мире грез имеют важное значение. К чему снится поцелуй? Читай вместе с "Дни.ру".
прочитано 194 раза

Эксперты традиционно делят причины снов на две категории. Одни видения приходят к нам из-за эмоциональных реакций прошлого и внутренних импульсов, другие — как помощники с множеством тайных сигналов. О последних и пойдет речь в этом материале. К чему снится поцелуй, легко узнать из сонников.

ПО ТЕМЕ

К чему снится венчание

К чему снится бывший

СОННИК МИЛЛЕРА

Американский психолог Густав Миллер вполне определенно трактовал смысл романтичных прикосновений в мире грез. Нужно вспомнить, кто целовался во сне. Дети — к гармонии в семье и радости от работы. Если вы лобызались с врагом — помиритесь с другом.

К чему снится поцелуй в адрес матери — к успеху в бизнесе, любовных отношениях и уважению товарищей. В адрес брата или сестры — к грядущему наслаждению и теплой дружбе. Целоваться с законным супругом или супругой — к стабильному духовному равновесию в доме.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

Согласно этому сборнику трактований, нужно ориентироваться только в одном отношении — видели вы поцелуй со стороны или были его участником. В первом случае наяву вам не хватает ласки, хочется романтики, как в мелодрамах.

А вот если вы гадаете, к чему снится поцелуй, который дали или получили сами — готовьтесь к переменам. Высока вероятность создания трепетного союза и теплых ласковых отношений. При этом не обязательно, что компанию вам составит человек из сна.

СОННИК МИСС ХАССЕ

Польская предсказательница несколько иначе расшифровывала подобные тайные видения. Если во сне вас наградили прикосновением губ — в реальной жизни любимый человек отдалится. Сами поцеловали — получите взаимную любовь. К чему снится поцелуй воздушный? К покорности.

СОВЕРЕМЕННЫЙ СОННИК

Увы, предсказания из мира грез не всегда несут позитивный смысл. Некоторые эксперты полагают, что лобызания во сне сулят измену в реальной жизни. Будьте начеку.

СТАРИННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ СОННИК

К чему снится поцелуй в губы — к удаче в дальнейших событиях жизни. А вот если вы целовали кого-то в ноги — будете обижены и унижены.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Artur Cupak / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 04:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстные поцелуи знаменитостей

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Женатого Агутина заметили с роскошной брюнеткой: Ребенок на руках

Супруга не пришла
Шоу-бизнес

Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок

Публика ахнула
Шоу-бизнес

Обнародованы детали госпитализации 57-летней Апиной

Подробностями поделился ее экс-супруг
Шоу-бизнес

Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану

Скандал получил продолжение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+