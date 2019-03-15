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Сонник

Значение сна с четверга 14.03 на пятницу 15.03

Фото: www.globallookpress.com
 О значении сновидений с четверга 14.03 на пятницу 15.03 рассказала "Дни.ру" биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль
прочитано 173 раза

Это волшебная ночь в компании с Меркурианским Новолунием. Готовим свои волшебные палочки, уважаемые чародеи. 

Меркурий "сольется" прямо с сердцем Солнца. Всю ночь они будут активно принимать участие в наших красочных сновидениях, которые покажут, насколько мы раскрываем и реализуем свой творческий потенциал. Наши мысли и воля соединяются, а разум трепещет и желает реализации.

А кому-то приснятся сны, которые будут отражать проблемы связанные с родом, семейной жизнью, родителями и детьми. Подумайте и проанализируйте, что в повседневной жизни вас не устраивает в отношениях с ними. Помните, если кто-то приснился, значит вы что-то должны этому человеку.

В идеале, перед этой мистической ночью стоит отправить запрос во Вселенную на ту тему, которая больше всего вас волнует. А еще лучше, зафиксировать его на бумаге и поставить дату. Сейчас мы на прямой связи с Вселенной, так что надо немного перед сном потрудиться. А утром, как проснетесь, сразу зафиксируйте увиденное. 

15 марта 2019, 07:25

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