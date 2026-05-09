С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция

Мария Голубкина рассказала правду об отце Тесты Волочкова намерена бороться за свои деньги Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие ракСрочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак Жить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финалЖить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финал "Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях Принципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русскомПринципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русском

Лента новостей

Воскресенье 10 мая

15:07Денежный взлет и всеобщее признание: ясновидящая назвала четыре знака зодиака, которым в мае вернется кармический долг 12:11Доктор Мясников шокировал правдой о мышцах, которую скрывали фитнес-тренеры 05:04Ни в коем случае не делайте этого 10 мая, чтобы не остаться без здоровья и с пустыми карманами 19:19Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда 17:09Названы 3 знака зодиака, которые в мае 2026 года изменятся до неузнаваемости 15:03Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе 12:29Запретный триумф: почему 17 лет подряд 9 Мая было обычным рабочим днем и чего боялся Сталин 09:09С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция 05:53Тайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме 19:15"Смерть всегда была рядом": муж Мэрилин Монро вскрыл жуткую правду о жизни с иконой Голливуда 17:09"Где дите?": Поклонники Муцениеце забили тревогу из-за странного исчезновения маленькой дочери актрисы 16:07Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех 14:35"Ставку делают не на талант": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова вскрыла грязную правду о кино 14:01Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси 12:34"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко 10:48"С молодым блондином на кабриолете": 62-летняя Лолита Милявская бросила все и покинула Россию 09:45Доктор Мясников взорвал Сеть правдой о смертельной опасности кофе 00:47Магия Марка-ключника: что нужно сделать 8 мая, чтобы в доме всегда водились деньги 19:06Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете" 17:13Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе 16:11Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников 14:25Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере 12:36Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч 11:01Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице 10:40"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон 09:28"Меня ломали физически": вскрылись жуткие подробности жизни в рехабе семьи Стаса Пьехи 01:43Проклятие майской хандры: как 7 мая спастись от нищеты и вернуть бодрость 18:1344 и 60: ученые назвали два возраста, когда организм внезапно начинает стремительно рассыпаться 16:19Молодая жена Петросяна устроила публичную порку "неотесанной" соседке в театре 14:18Ждала ребенка 10 лет: ставшей мамой Корнелии Манго пришлось бросить дочь ради "лучшей роли" 12:46Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения 12:43Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту 12:40Всего 5 секунд: революционное открытие медиков позволит забыть о смертельных ранах 10:2861% пациентов пьют это зря: Мясников нанес сокрушительный удар по самой популярной схеме лечения в мире 09:29Успенская публично унизила Чеботину и получила хлесткий удар в ответ 00:33Эликсир вечной молодости: что нужно сделать 6 мая, чтобы обрести красоту и здоровье 18:04"Желаю гореть в аду!": ошалевшая от ярости блогерша прокляла умирающую Лерчек 17:25Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования 16:38Тарзан публично ублажил Королеву после позорных измен 14:15Жестокая реальность без фильтров: случайные прохожие слили в Сеть пугающий снимок Аллы Пугачевой 12:03Нагревается в два раза быстрее: ученые шокированы аномалией в Европе 10:21Топ-3: тысячи россиян выбрали лучший робот-пылесос для идеальной чистоты 09:28"Глаз мог разорваться": трагедия в семье Анфисы Чеховой омрачила радость от тайной свадьбы 00:10Луковое золото: простой обряд 5 мая, который заставит деньги течь к вам рекой 16:12"Какая мне теперь уже разница": Мария Голубкина призналась, чья она дочь на самом деле 14:04Камни в почках и задержка развития: доктор Мясников назвал "полезные" продукты, которые медленно убивают организм 12:18Любовь как в кино: четыре знака зодиака, которых в мае ждет судьбоносный роман 11:44Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве 10:38"Мне не хватает": Волочкова после тяжелой операции пошла на крайние меры ради денег 09:22Пугачева сорвалась и публично призналась в тоске по мужчине, который навсегда остался в России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция

С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция
129

Анатолий Александрович Мигалкин, 97-летний ветеран из Красноборского округа Архангельской области, растроганно встречает гостей: предприниматель Максим Архипов и общественность региона навестили героя войны с серьезными подарками.

Это существенная материальная поддержка: в подарок к празднику Великой Победы Анатолий Александрович получил новую мебель и посудомоечную машину – то, что действительно облегчает быт пожилого человека.

Помощь ветеранам Архангельской области оказывается в рамках благотворительного проекта «Мы помним!». Его инициатор, предприниматель Максим Архипов, руководитель торгового дома «Архипов», оказывает точечную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, исходя из их насущных потребностей. Бизнесмен лично поздравляет каждого ветерана региона, вручая ценные подарки, включающие бытовую технику, мебель, одежду, медикаменты и прочую необходимую утварь. Выбор покупок не случаен: перед каждым визитом у ветерана или его близких выясняют, в чем есть потребности, чем помочь. Это могут быть не только подарки: ветеранам также делают ремонт в квартирах, меняют двери или сантехнику и так далее.

Визиты к ветеранам не ограничиваются вручением подарков: обязательно находится время для разговоров за чашкой чая. Судьба Анатолия Мигалкина заслуживает внимания. В свои 18 лет он строил оборонительные рубежи в Карелии, затем служил торпедистом-минёром на Северном флоте, участвовал в поддержке блокадного Ленинграда. С дрожью и радостью ветеран вспоминает, каким счастьем стал для всех прорыв блокады Ленинграда. Весной 1944 года Балтийская эскадра, в составе которой он воевал, была переведена в Кронштадт. «О победе я узнал ночью, дежурил по кубрику. Со всех кораблей началась стрельба в воздух, невозможно описать ту ночь, как мы радовались!» — делится воспоминаниями Анатолий Александрович. Демобилизовался Мигалкин в 1948 году, вернулся на родину, женился — в семье родилось шестеро детей, а теперь подрастают уже и внуки, и даже правнуки.

«Мы должны помнить, какой ценой была завоевана Победа, — говорит Максим Архипов. — Наш долг – окружить заботой тех, кто эту Победу ковал. Для меня важно, чтобы ветераны чувствовали нашу благодарность не только на словах". Бизнесмен убежден, что поддержка старшего поколения, прошедшего через немыслимые испытания, – это то, чему нужно уделять максимум внимания.

Среди других ветеранов, уже получивших помощь в рамках проекта, — 99-летний Леонид Степанович Лепкович из Котласа. Участник освобождения Могилевщины, он, будучи 13-летним подростком, пережил оккупацию: в его родную деревню в первые же дни вошли фашистские войска. Мальчик присоединился к партизанам. Несмотря на возраст, Леонид Степанович сохраняет бодрость духа — и с радостью встречает гостей.

Фото: личный архив

Проект "Мы помним!" – это яркое свидетельство того, что забота о ветеранах может быть не только символической, но и вполне материальной. В преддверии 9 Мая такие инициативы приобретают особое значение. «Жизнь ветеранов – это целая эпоха, —замечают организаторы акции, — и наш долг – сделать их старость комфортной и достойной».

Шоу-бизнес в Telegram

9 мая 2026, 09:09
Фото: личный архив
Дни.ру✓ Надежный источник

Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси

Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси
Московская область увеличила ежемесячный лимит бесплатных поездок на такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны с тысячи до 1500 рублей, сообщили в региональном Минтрансе. «С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ.

Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице

Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице
Столица России пережила тревожную ночь и утро под мощным прикрытием сил ПВО. Этой ночью москвичам и жителям Подмосковья было не до сна.

Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения
Столичные власти представили амбициозный план развития здравоохранения, где роботы-хирурги, генеративный искусственный интеллект и больницы будущего призваны не просто лечить болезни, а радикально продлевать активную жизнь каждого горожанина. Московское здравоохранение в очередной раз подтвердило статус самого передового и динамичного сектора городского хозяйства.

Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту

Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту
Москва официально перешагнула порог новой эры в здравоохранении. Столица совершила невероятный рывок в будущее, оставив в прошлом душные коридоры и многонедельные очереди за заветным талоном.

Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования

Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования
Московская область в 2026 году направит почти 300 единиц современного реабилитационного оборудования в 24 профильных учреждения региона, сообщили в областном правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным властей, модернизация проводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Выбор читателей

08/05Птн"Где дите?": Поклонники Муцениеце забили тревогу из-за странного исчезновения маленькой дочери актрисы 08/05Птн"Смерть всегда была рядом": муж Мэрилин Монро вскрыл жуткую правду о жизни с иконой Голливуда 09/05СбтНазваны 3 знака зодиака, которые в мае 2026 года изменятся до неузнаваемости 09/05СбтТайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме 09/05СбтЗапретный триумф: почему 17 лет подряд 9 Мая было обычным рабочим днем и чего боялся Сталин 09/05СбтПочему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда