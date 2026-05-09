С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция

Анатолий Александрович Мигалкин, 97-летний ветеран из Красноборского округа Архангельской области, растроганно встречает гостей: предприниматель Максим Архипов и общественность региона навестили героя войны с серьезными подарками.

Это существенная материальная поддержка: в подарок к празднику Великой Победы Анатолий Александрович получил новую мебель и посудомоечную машину – то, что действительно облегчает быт пожилого человека.

Помощь ветеранам Архангельской области оказывается в рамках благотворительного проекта «Мы помним!». Его инициатор, предприниматель Максим Архипов, руководитель торгового дома «Архипов», оказывает точечную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, исходя из их насущных потребностей. Бизнесмен лично поздравляет каждого ветерана региона, вручая ценные подарки, включающие бытовую технику, мебель, одежду, медикаменты и прочую необходимую утварь. Выбор покупок не случаен: перед каждым визитом у ветерана или его близких выясняют, в чем есть потребности, чем помочь. Это могут быть не только подарки: ветеранам также делают ремонт в квартирах, меняют двери или сантехнику и так далее.

Визиты к ветеранам не ограничиваются вручением подарков: обязательно находится время для разговоров за чашкой чая. Судьба Анатолия Мигалкина заслуживает внимания. В свои 18 лет он строил оборонительные рубежи в Карелии, затем служил торпедистом-минёром на Северном флоте, участвовал в поддержке блокадного Ленинграда. С дрожью и радостью ветеран вспоминает, каким счастьем стал для всех прорыв блокады Ленинграда. Весной 1944 года Балтийская эскадра, в составе которой он воевал, была переведена в Кронштадт. «О победе я узнал ночью, дежурил по кубрику. Со всех кораблей началась стрельба в воздух, невозможно описать ту ночь, как мы радовались!» — делится воспоминаниями Анатолий Александрович. Демобилизовался Мигалкин в 1948 году, вернулся на родину, женился — в семье родилось шестеро детей, а теперь подрастают уже и внуки, и даже правнуки.

«Мы должны помнить, какой ценой была завоевана Победа, — говорит Максим Архипов. — Наш долг – окружить заботой тех, кто эту Победу ковал. Для меня важно, чтобы ветераны чувствовали нашу благодарность не только на словах". Бизнесмен убежден, что поддержка старшего поколения, прошедшего через немыслимые испытания, – это то, чему нужно уделять максимум внимания.

Среди других ветеранов, уже получивших помощь в рамках проекта, — 99-летний Леонид Степанович Лепкович из Котласа. Участник освобождения Могилевщины, он, будучи 13-летним подростком, пережил оккупацию: в его родную деревню в первые же дни вошли фашистские войска. Мальчик присоединился к партизанам. Несмотря на возраст, Леонид Степанович сохраняет бодрость духа — и с радостью встречает гостей.

Проект "Мы помним!" – это яркое свидетельство того, что забота о ветеранах может быть не только символической, но и вполне материальной. В преддверии 9 Мая такие инициативы приобретают особое значение. «Жизнь ветеранов – это целая эпоха, —замечают организаторы акции, — и наш долг – сделать их старость комфортной и достойной».