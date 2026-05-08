Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси

Московская область увеличила ежемесячный лимит бесплатных поездок на такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны с тысячи до 1500 рублей, сообщили в региональном Минтрансе.

«С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ. Сейчас ветераны могут пользоваться бесплатным такси на 1,5 тысячи рублей ежемесячно, при этом число поездок не ограничено», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, для вызова машины необходимо позвонить по номеру 122, набрать добавочный номер 5 и назвать оператору имя ветерана, год рождения и маршрут.

Заказать такси может как сам ветеран, так и его родственник. После подтверждения заявки на телефон придёт сообщение с номером, маркой и цветом автомобиля. В поездке разрешено сопровождение.

Услуга доступна с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Воспользоваться ею могут ветераны, состоящие в списках органов социальной защиты Московской области.
В подмосковном Минтрансе также отметили, что особую актуальность программа приобретает накануне 9 мая.

8 мая 2026, 14:01
Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья
