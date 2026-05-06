Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту

Москва официально перешагнула порог новой эры в здравоохранении.

Столица совершила невероятный рывок в будущее, оставив в прошлом душные коридоры и многонедельные очереди за заветным талоном. 2025 год стал поворотным моментом для московского здравоохранения: мэр города Сергей Собянин официально сообщил о завершении основных работ по тотальной модернизации первичного звена медицины. Масштаб проделанной работы поражает воображение даже самых скептично настроенных горожан — более 360 зданий взрослых и детских поликлиник были фактически построены заново или реконструированы до неузнаваемости.

"Всего мы реконструировали и построили свыше 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Благодаря этому они перешли на работу по новому московскому стандарту", — сообщил Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".

Что же скрывается за фасадами обновленных поликлиник? Прежде всего, это радикально иная логистика. Теперь кабинеты самых востребованных специалистов расположены на первых этажах, а процедурные комнаты и зоны диагностики распределены так, чтобы потоки людей не пересекались, создавая заторы. Зонирование помещений, стильный единый дизайн и интуитивно понятная навигация превращают поход к врачу из стрессового испытания в спокойный и предсказуемый процесс. Электронные сервисы и полная цифровизация позволяют забыть о бумажных картах, которые вечно терялись в регистратурах.

Техническое оснащение обновленных центров и вовсе напоминает декорации к фильмам о будущем. Только в 2025 году в городские поликлиники поступило более 11 тысяч единиц новейшей медицинской техники. Благодаря уникальным контрактам жизненного цикла, город получил 274 единицы высокотехнологичного оборудования "тяжелого" класса. Речь идет о новейших магнитно-резонансных и компьютерных томографах, рентгеновских аппаратах последнего поколения, маммографах и денситометрах. Теперь сложнейшая диагностика доступна москвичам прямо рядом с домом, без необходимости ехать в специализированные институты.

Но главная победа модернизации — это время, которое, как известно, дороже любых денег. Сроки ожидания медицинской помощи сократились до невероятных для мегаполиса показателей. Сегодня средний период ожидания планового приема у участкового терапевта или педиатра составляет всего один день. К врачу-специалисту можно попасть за два дня. Но еще более впечатляющие цифры касаются сложной диагностики: плановый рентген — два дня, КТ — три дня, а МРТ — всего пять дней. Для сравнения, во многих европейских столицах ожидания подобных исследований могут растягиваться на месяцы.

Москва доказала, что государственная медицина может быть качественной, быстрой и комфортной. Реконструкция 360 поликлиник — это не просто строительный проект, это масштабная инвестиция в здоровье миллионов людей, которая уже сегодня приносит свои плоды, спасая жизни и делая медицинскую помощь по-настоящему доступной для каждого.

6 мая 2026, 12:43
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Столичные власти представили амбициозный план развития здравоохранения, где роботы-хирурги, генеративный искусственный интеллект и больницы будущего призваны не просто лечить болезни, а радикально продлевать активную жизнь каждого горожанина. Московское здравоохранение в очередной раз подтвердило статус самого передового и динамичного сектора городского хозяйства.

Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования

Московская область в 2026 году направит почти 300 единиц современного реабилитационного оборудования в 24 профильных учреждения региона, сообщили в областном правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным властей, модернизация проводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Ситуация находится под личным контролем властей. Столичный регион вновь оказался под прицелом, однако все попытки нарушить покой москвичей жестко пресекаются на самых дальних подступах.

В Подмосковье отремонтируют 65 дорог и 13 мостов к религиозным объектам

В подмосковном ведомстве подчеркнули, что работы будут выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2026 году в Московской области отремонтируют 61 участок дорог, проведут капитальный ремонт четырех дорог и 13 мостов, ведущих к храмам, церквям и монастырям, сообщили в Минтрансе региона.

Собянин: Скорая помощь Москвы получила еще 350 машин нового поколения

Сегодня Москва чествует своих истинных героев – тех, кто первым вступает в схватку со смертью и ежедневно совершает тихие подвиги на столичных дорогах. Московская скорая помощь давно закрепила за собой статус одной из самых эффективных и оперативных медицинских служб планеты.

