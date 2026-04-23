Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции Крутицкой и Симоновской набережных

Столица готовится к большому преображению южных набережных: новая дорожная артерия не только разгрузит вечно стоящее ТТК, но и подарит москвичам роскошный променад у воды.



Москва продолжает диктовать тренды в градостроительстве, превращая заброшенные прибрежные зоны в современные транспортные узлы и места для отдыха. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал старт грандиозного проекта, который навсегда изменит логистику юга города. Речь идет о радикальном обновлении Крутицкой и Симоновской набережных.

"Всего построим около шести километров дорог. Симоновскую набережную продлим до Третьего транспортного кольца. Новая дорога будет иметь по две-три полосы в каждом направлении", — поделился планами градоначальник в своем блоге.

Это решение станет настоящим спасением для тысяч автомобилистов, которые ежедневно теряют время в заторах на Варшавском шоссе и проспекте Андропова.

Специалисты разделили фронт работ на три ключевых участка, каждый из которых критически важен для связности районов. Первый этап охватит территорию от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Второй — самый амбициозный — протянется от Крутицкой набережной до легендарного стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Третий участок свяжет жилые кварталы в Проектируемом проезде № 6415 с улицей Ленинская Слобода и выведет поток прямиком на ТТК.

Параллельно дорожники реконструируют Проектируемый проезд № 782, создавая бесшовное пространство для движения. Сейчас на Крутицкой набережной кипит работа: строители укрепляют берег, закладывая фундамент для будущей современной магистрали. Как только береговая линия будет готова, начнется укладка асфальта на участке до строящейся Симоновской набережной.

Эффект от реализации этого проекта будет колоссальным. Москва получит дополнительную мощную связь между несколькими округами. Фактически формируется единый скоростной маршрут от Таганского района до Печатников. Это позволит водителям миновать перегруженные Варшавку и проспект Андропова, значительно сократив время в пути. ТТК наконец-то получит долгожданную передышку, а экологическая обстановка в прилегающих кварталах заметно улучшится благодаря снижению плотности трафика.

Но стройка — это не только асфальт и разметки. Правительство Москвы делает ставку на комфорт жителей. Вдоль Москвы-реки на месте нынешних строек и пустырей появится современная прогулочная зона. Столица получит еще несколько километров благоустроенного берега с лавочками, освещением и велодорожками. Это будет пространство, где можно отдохнуть от городской суеты, любуясь речными пейзажами.

Полностью завершить этот амбициозный проект планируют в 2027 году. Стоит отметить, что развитие дорожной сети в Москве идет в строгом соответствии с национальным проектом "Инфраструктура для жизни". Город не просто строит дороги — он создает новую, качественную среду для жизни, где транспортная доступность гармонично сочетается с эстетикой и экологией. Ожидание того стоит: юг Москвы вскоре станет образцом современного мегаполиса, удобного как для водителей, так и для пешеходов.