Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз

«Цифровые сервисы делают взаимодействие пациента и системы здравоохранения значительно проще. Мы запустили чат-бот «Денис» в мессенджере MAX в конце прошлого года. За это время с его помощью пациенты Подмосковья записались к врачу более 600 тыс. раз», – сказал Забелин.

По данным пресс-службы областного Минздрава, через бота также можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный лист.

Для записи необходимо перейти по ссылке, дать согласие на обработку данных, указать контактные данные и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к поликлинике в Московской области.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС, все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

