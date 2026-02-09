Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица России уверенно становится центром креативных индустрий для стран БРИКС.

В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Сергей Семенович представил результаты социально-экономического развития города и планы по реализации национальных проектов. По его словам, креативные отрасли уже вносят 11 процентов в валовый региональный продукт Москвы, что свидетельствует о значительном влиянии этих секторов на экономику.

В последние годы Москва активно развивает такие креативные индустрии, как кино, производство видеоигр, мода, медиа и анимация. Эти направления становятся приоритетными для города, что подтверждается программами финансовой поддержки и стимулирования экспорта отечественных продуктов. Правительство Москвы создает специализированную инфраструктуру для компаний, работающих в этих сферах, что способствует привлечению инвестиций и развитию новых идей.

По предварительным оценкам, выручка креативных отраслей Москвы к 2025 году может превысить 7,7 триллиона рублей. Это означает увеличение вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт в 1,75 раза по сравнению с 2019 годом. Столица России на сегодняшний день генерирует более половины добавленной стоимости креативных индустрий страны, что подчеркивает её ключевую роль в достижении национальных целей.

Наиболее значительные доли в выручке креативных индустрий занимают информационные технологии (59 процентов) и реклама (19 процентов). Однако правительство Москвы также уделяет внимание менее крупным, но быстро развивающимся секторам, таким как кино и анимация (316 миллиардов рублей), мода (255 миллиардов рублей) и видеоигры (104 миллиарда рублей). Эти отрасли демонстрируют высокие темпы роста: кино и анимация — 17,9 процента в год, мода — 11,4 процента, а видеоигры — 23,3 процента.

Одним из значимых шагов в развитии креативной экономики стало открытие первой очереди креативного кластера в инновационном центре "Сколково". Этот кластер включает компании-разработчики видеоигр и анимационных студий, предоставляя им офисные пространства, переговорные комнаты, студии для захвата движения и звукозаписи. Это позволяет создавать контент любого уровня сложности и привлекает внимание профессионалов со всего мира.

В 2026 году планируется открытие второй очереди креативного кластера "Сколково", которая будет сосредоточена на разработке технологических решений в сфере медиа и анимации. Общая площадь кластера составит 129 тысяч квадратных метров. Это создаст дополнительные возможности для роста и развития креативных индустрий в Москве и укрепит ее позиции как центра для стран БРИКС.

Москва активно движется к статусу ведущего центра креативных индустрий в мире. Поддержка со стороны правительства и развитие специализированной инфраструктуры способствуют тому, чтобы столица стала не только экономическим, но и культурным хабом для стран БРИКС. Вложение в креативные отрасли открывает новые горизонты для развития экономики и создает рабочие места для талантливых специалистов.