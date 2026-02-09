Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Понедельник 9 февраля

17:4448-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 16:46Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий 15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию 09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий
243

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица России уверенно становится центром креативных индустрий для стран БРИКС.

В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Сергей Семенович представил результаты социально-экономического развития города и планы по реализации национальных проектов. По его словам, креативные отрасли уже вносят 11 процентов в валовый региональный продукт Москвы, что свидетельствует о значительном влиянии этих секторов на экономику.

В последние годы Москва активно развивает такие креативные индустрии, как кино, производство видеоигр, мода, медиа и анимация. Эти направления становятся приоритетными для города, что подтверждается программами финансовой поддержки и стимулирования экспорта отечественных продуктов. Правительство Москвы создает специализированную инфраструктуру для компаний, работающих в этих сферах, что способствует привлечению инвестиций и развитию новых идей.

По предварительным оценкам, выручка креативных отраслей Москвы к 2025 году может превысить 7,7 триллиона рублей. Это означает увеличение вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт в 1,75 раза по сравнению с 2019 годом. Столица России на сегодняшний день генерирует более половины добавленной стоимости креативных индустрий страны, что подчеркивает её ключевую роль в достижении национальных целей.

Наиболее значительные доли в выручке креативных индустрий занимают информационные технологии (59 процентов) и реклама (19 процентов). Однако правительство Москвы также уделяет внимание менее крупным, но быстро развивающимся секторам, таким как кино и анимация (316 миллиардов рублей), мода (255 миллиардов рублей) и видеоигры (104 миллиарда рублей). Эти отрасли демонстрируют высокие темпы роста: кино и анимация — 17,9 процента в год, мода — 11,4 процента, а видеоигры — 23,3 процента.

Одним из значимых шагов в развитии креативной экономики стало открытие первой очереди креативного кластера в инновационном центре "Сколково". Этот кластер включает компании-разработчики видеоигр и анимационных студий, предоставляя им офисные пространства, переговорные комнаты, студии для захвата движения и звукозаписи. Это позволяет создавать контент любого уровня сложности и привлекает внимание профессионалов со всего мира.

В 2026 году планируется открытие второй очереди креативного кластера "Сколково", которая будет сосредоточена на разработке технологических решений в сфере медиа и анимации. Общая площадь кластера составит 129 тысяч квадратных метров. Это создаст дополнительные возможности для роста и развития креативных индустрий в Москве и укрепит ее позиции как центра для стран БРИКС.

Москва активно движется к статусу ведущего центра креативных индустрий в мире. Поддержка со стороны правительства и развитие специализированной инфраструктуры способствуют тому, чтобы столица стала не только экономическим, но и культурным хабом для стран БРИКС. Вложение в креативные отрасли открывает новые горизонты для развития экономики и создает рабочие места для талантливых специалистов.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2026, 16:46
Фото: Mos.ru
Канал Мэра Москвы в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%
Экономическая ситуация в столице по итогам 2025 года превзошла многие пессимистичные ожидания, заложив фундамент для масштабного развития в будущем. Москва завершила 2025 год с устойчивыми показателями развития, сохранив высокие темпы роста вопреки внешним вызовам.

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год
Столица России завершила очередной год с результатами, которые еще несколько лет назад казались практически недостижимыми. На встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического развития города за 2025 год.

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
В этом сезоне Московского международного дома музыки зрителей ожидает поистине уникальная программа. На одной афише соседствуют хоровые исполнения, органные интерпретации рок-хитов и юбилейные концерты известных музыкантов.

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
В рамках проекта "Зима в Москве" проводятся разнообразные благотворительные акции, направленные на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития, а также жителей приграничных регионов и бойцов специальной военной операции (СВО). Одним из ярких событий станет благотворительный день на катке ВДНХ, который пройдет 7 февраля.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
На Манежной площади в Москве развернулся уникальный фотосалон, который привлекает внимание туристов из 15 стран, включая Грузию, Армению, Киргизию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Проект стал частью фестиваля "Усадьбы Москвы", который знакомит гостей с культурой и традициями города, погружая их в атмосферу прошлых эпох.

Выбор читателей

09/02Пнд"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 07/02СбтПсихолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 08/02ВскДень, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 08/02Вск"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 08/02ВскМясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 09/02Пнд"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом