Четверг 25 сентября

Четверг 25 сентября

16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов
На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов

На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов
149

25 сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW – 2025) был подписан важный договор купли-продажи "атомных" сертификатов, который нацелен на компенсацию углеродного следа данного мероприятия.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора и директор по сбыту АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Хвалько и генеральный директор ООО "Атомэкспо" Михаил Караванов. Эта сделка стала символом приверженности российской атомной отрасли к принципам устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Подписание договора продемонстрировало высокие стандарты "зеленого" качества, которые применяются в организации крупных публичных мероприятий. На сегодняшний день практика использования "зеленых" сертификатов для подтверждения экологической ответственности стала распространенной в международной практике, что позволяет компаниям показывать свою приверженность к снижению углеродного следа.

Александр Хвалько отметил, что атомная энергетика является одной из самых чистых форм производства энергии наряду с возобновляемыми источниками. По его словам, "Росэнергоатом" выступает крупнейшим участником рынка "зеленых" сертификатов в России, активно поддерживая усилия компаний в достижении углеродной нейтральности. Он подчеркнул, что среди контрагентов Концерна находятся компании различных секторов экономики — от металлургии до ритейла. Данный договор с ООО "Атомэкспо" продолжает уже сложившуюся практику снижения выбросов парниковых газов на международных мероприятиях, проводимых российской атомной отраслью.

Генеральный директор ООО "Атомэкспо" Михаил Караванов также отметил важность данного инструмента. Он подчеркнул, что ответственность за потребление энергоресурсов является ключевым аспектом работы компании. Новые "атомные" сертификаты дают возможность мировому атомному сообществу подтверждать «зелёное» качество своей деятельности как в производимых продуктах, так и в организации публичных мероприятий.

Национальная площадка торговли сертификатами подтверждения происхождения электроэнергии на базе ООО "ЦЭС" начала свою работу в 2024 году. В настоящее время для выпуска «атомных» сертификатов квалифицированы Ленинградская, Калининская и Балаковская атомные станции. За первый год работы было подтверждено потребление низкоуглеродной энергии более чем 10 российскими компаниями на объем свыше 750 миллионов кВт*ч.

Средний углеродный след российских АЭС составляет всего 5,1 г CO2-экв./кВт*ч, что значительно ниже установленного порога в 100 г CO2-экв./кВт*ч для подтверждения низкоуглеродного статуса источника электроэнергии. Это также ниже углеродного следа, характерного для ветровой и солнечной энергетики.

В рамках усилий по продвижению низкоуглеродной энергетики в мае 2025 года было подписано соглашение между госкорпорацией «Росатом» и Фондом "Росконгресс". Это сотрудничество направлено на обеспечение углеродной нейтральности международных мероприятий, проводимых Фондом. Таким образом, обе организации стремятся укрепить свои позиции в области устойчивого развития и экологической ответственности.

Электроэнергетический дивизион "Росатома" является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. АО "Концерн Росэнергоатом", управляющая компания дивизиона, управляет 11 действующими атомными станциями, включая уникальную плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). Суммарная мощность 35 энергоблоков составляет 28,5 ГВт, что позволяет вырабатывать около 19% всей электроэнергии в стране.

Дивизион также предоставляет полный спектр услуг по вводу в эксплуатацию, ремонту и сервисному обслуживанию атомных энергоблоков. В дополнение к этому, он активно занимается производством изотопов для медицины и микроэлектроники, а также развивает новые направления деятельности, такие как зарядная инфраструктура для электромобилей и биогазовые станции.

Подписание договора купли-продажи «атомных» сертификатов на форуме "Мировая атомная неделя" стало важным шагом на пути к устойчивому развитию и демонстрации приверженности российской атомной отрасли к экологической ответственности.

25 сентября 2025, 16:32
Фото: Атом Медиа
Атом Медиа✓ Надежный источник

Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах

Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах
Российская компания AVA Technologies, известная производством оцинкованных воздуховодов, с гордостью объявляет об открытии новых филиалов в Хабаровске, Самаре и Калининграде. Теперь воздуховоды оцинкованные доступны для поставок на Дальний Восток и в Поволжье. О компании AVA Technologies: 1.

ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году

ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году
Уборка – занятие, от которого нельзя отказаться ни дома, ни на работе. Но поддержание чистоты требует большого объема ресурсов: времени, сил, умения работать со специальными средствами и техникой. Поэтому в некоторых случаях можно пойти более простым путем и делегировать эту обязанность профессиональным клинерам.

Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании

Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании
Дата рождения22 марта 1981Место рожденияг.

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что с вечера 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников. Эти дроны, предположительно, принадлежали украинским военным и пытались атаковать столицу.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к столице. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX, где Сергей Семенович также отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

