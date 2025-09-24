Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Среда 24 сентября

16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции 03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании

Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании
166

Дата рождения

22 марта 1981

Место рождения

г.Краснодар, СССР

Место работы

Строительная компания DOGMA

Род деятельности

Увлечения

Строительство

Профессиональная охота и рыбалка

Семейное положение

Женат, 2 детей

Образование

Экономическое

Биография

Денис Морозов – успешный российский предприниматель и профессионал в сфере международной торговли и девелопмента, стремящийся к инновациям в бизнесе, масштабированию и лидерству. Основатель и президент компании DOGMA, прочно занявшей место в топ-5 федеральных застройщиков России по объему жилищного строительства.

Морозов Денис: основная информация

Денис Сергеевич Морозов родился в 1981 году в Краснодаре. Его жизненный и профессиональный путь связаны с Югом России и в частности, с Краснодарским краем. Родословная Морозовых уходит в смутные исторические времена, фамилия в истории России известная, много однофамильцев, поэтому точно неизвестно, был ли в роду Морозовых купец или боярин. По утверждению самого Дениса Морозова, более вероятно, что его предки – из казачьего сословия, люди военного дела. Его мать — уроженка казачьей станицы Ивановская, отец — выходец из небольшого хутора Могукоровка[1].

Хотя Денис родился в Краснодаре, до пяти лет он жил в посёлке Яблоновский в доме бабушки. Своей малой родиной считает авиагородок в Приморско-Ахтарске у Азовского моря, где семья в советское время получила квартиру. Жили небогато, родителям приходилось много работать, чтобы обеспечить детей всем необходимым[2].

Рыночные реформы, начавшиеся в 1991 году, кардинально изменили жизнь семьи. Родители воспользовались новыми возможностями, занялись предпринимательством и добились успеха в сфере торговли одеждой.

С 12 лет он начал помогать в семейном бизнесе[3]. В этот период семья переехала сначала в Яблоновский, а затем — в 1995 году — в Краснодар, после покупки дома.

Стремление к личностному росту и знаниям привело его в один из старейших и самых уважаемых вузов юга России — Краснодарский сельскохозяйственный институт (ныне – Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина). В 2003 году Денис с отличием окончил факультет экономики и управления, получив диплом экономиста[4]. Полученные экономические знания стали теоретической основой для его будущей практической предпринимательской деятельности, которой он стал заниматься уже в студенческие годы[5].

Основатель компании "Коллидей"

Денис Морозов – основатель компании в сфере международной торговли

Первый этап в своем карьерном пути предпринимателя Морозов проходил методом проб и ошибок, искал перспективные ниши для создания бизнеса. Еще в 2005 году он успешно завершил свой первый строительный проект — коммерческое здание в центре Краснодара площадью 1000 кв. м., которое он построил для торгового дела родителей. Затем были другие проекты в сфере коммерческой недвижимости, но все они имели ограниченный масштаб и долгий период возврата инвестиций. В этот момент Денис Морозов заинтересовался сферой международной торговли[6].

Развитие торговых отношений России со странами Азии способствовали тому, что в 2010 году Денис совместно с партнером запускает бизнес по импорту товаров с потенциально высоким спросом. Так он организует импорт черного гранита из Китая и оконного стекла из Северной Кореи[7]. Этому предшествовал анализ рынка и изучение спроса и предложения, благодаря чему торговля гранитом оказалась удачным проектом на долгие годы, чего нельзя сказать о поставках оконного стекла – в ходе доставки первых партий часть стекла разбилась в пути из-за ненадлежащей упаковки, и в целом опыт оказался скорее неудачным.

Первые неудачи только укрепили предпринимательский дух Морозова, а налаженные связи в Китае помогли начать новый бизнес по поставкам металлических дверей. Спрос на этом рынке, по оценкам Морозова, превышал предложение, и он быстро наладил импорт дверей и привез в Краснодар первые четыре контейнера с разными моделями. Начались активные продажи и возникла компания "Коллидей", которая под его руководством к 2015 году стала одним из лидеров в этом сегменте с долей почти четверть рынка и годовым объемом продаж более полумиллиона изделий[8]. Компания сотрудничала с рядом крупных китайских предприятий и поставляла продукции не только в регионы России, и в страны СНГ. Однако постепенно рынок начал насыщаться, росла конкуренция, предприниматель вовремя осознал необходимость развития и запуска новых бизнес-проектов. С этого момента основной сферой его бизнеса становится девелопмент и строительство качественных жилых комплексов, где Морозов смог применить весь свой предпринимательский и управленческий опыт, а также стремление к масштабу и лидерству.

Денис Морозов: DOGMA и выход в топ-5 российских девелоперов

Денис Морозов – основатель DOGMA

2012 год кардинально изменил карьерную траекторию Дениса Морозова. Пользуясь моментом экономического подъема и растущего спроса на жилье, он приобретает строительную компанию "Кубань Инвест", уже известную кубанцам по ряду проектов. Дебютным для него стал жилой комплекс в Краснодаре на улице Красных Партизан, с самого начала заявивший о принципиально ином подходе к застройке: вместо простых "коробок" горожанам предложили целостную среду для жизни с продуманным дизайном, инфраструктурой и комфортным двором.

Уже к 2016 году на базе этой компании рождается девелоперская группа DOGMA, которой было суждено завоевать всероссийскую известность. Ключом к успеху стала ставка Морозова на комплексное развитие территорий — именно в этом остро нуждался стремительно расширяющийся Краснодар. Результат не заставил себя ждать: объемы введенного жилья взлетели с 50 тыс. кв. м в 2016-м до более чем 300 тыс. кв. м к 2019 году. А к 2021 году проектный портфель DOGMA перевалил за 1,5 млн «квадратов», надежно закрепив компанию среди топовых застройщиков Юга России[9].

Ответом Дениса Морозова на вызовы девелоперского рынка — зависимость от поставщиков и скачки цен — стал масштабный проект вертикальной интеграции. В Краснодарском крае создается индустриальный парк "Копанской", который превратится в замкнутую производственную экосистему для нужд DOGMA[10].

К 2024 году инфраструктура парка была готова к запуску первых заводов. Среди них — "Геометрия окон" (21 тыс. кв. м продукции в месяц), "ПРОметалл" (400 тонн металлоизделий) и один из самых современных в России заводов газоблоков "ДГ-Блок" (300 тыс. кубометров в год). Это позволит компании самостоятельно обеспечивать стройки критически важными материалами[11].

Параллельно строятся два логистических центра класса "А" для отлаженной доставки. По словам Морозова, "Копанской" — это не только решение задач компании, но и импульс для развития строительной отрасли края через создание тысяч рабочих мест и импортозамещение[12].

DOGMA под руководством Дениса Морозова демонстрирует уверенный рост, войдя в 2024 году в топ-5 застройщиков России по темпам строительства. Мощным драйвером стала выручка, которая в 2023 году резко выросла на 56% — с 39 до 70 млрд рублей[13].

Статус федеральной компании был подтвержден масштабной экспансией в Московский регион, где только на земельный банк в 2024 году инвестировано более 91 млрд рублей. Флагманами стали МФК в Москворечье-Сабурово (240 тыс. кв. м) и квартал "Публицист" в Пушкино с инвестициями 75+ млрд рублей и полной социальной инфраструктурой[14].

К 2025 году строительный портфель превысил 2,6 млн кв. м (4-е место в РФ) [15]. Зембанк приближается к 15 млн кв. м: 6 млн — Юг России, 7,7 млн — Москва и Ленинградская область. Новые проекты запущены в Санкт-Петербурге, Омске, Калуге, Новороссийске. Рост обеспечен поддержкой Сбера, ВТБ и Альфа-банка[16].

Благотворительность, ценности и увлечения бизнесмена Морозова

Денис Морозов: семьянин, благотворитель, спортсмен

Жизненная философия Дениса Морозова выходит за рамки коммерческих показателей, основываясь на таких ценностях, как создание наследия на благо родного края и страны, социальная ответственность. Его компания DOGMA создает не просто жилье, а комплексные кварталы, включающие объекты инфраструктуры. На счету девелопера уже пять построенных школ, 10 детских садов, поликлиники и спортивные комплексы[17]. Социальная деятельность продолжается и вне бизнеса: совместно с супругой, выпускницей КубГАУ Марией Сергеевной, он учредил фонд "ДОГМА", и лично курирует проекты строительства и реставрации православных храмов под его эгидой.

Предпринимательство для Морозова — это состояние души и способ самореализации, где финансы играют роль инструмента для масштабирования, а не являются самоцелью. Он считает, что без личного участия основателя бизнес теряет свою душу, а потому сохраняет глубокую вовлеченность во все значимые процессы.

Его подход к делу перекликается с хобби: будучи заядлым горным охотником и рыболовом, Морозов достиг звания мастера спорта и трижды становился чемпионом России по карпфишингу. На международной арене он занимал пятое место в Италии и завоевал Кубок наций в Хорватии[18].

Семья (жена с 2006 года и двое сыновей) служит для него «надежной базой» поддержки во всех начинаниях в бизнесе и социальном служении[19].

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2025, 14:50
Денис Морозов – предприниматель, основатель и президент строительной компании DOGMA
Дни.ру✓ Надежный источник

ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году

ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году
Уборка – занятие, от которого нельзя отказаться ни дома, ни на работе. Но поддержание чистоты требует большого объема ресурсов: времени, сил, умения работать со специальными средствами и техникой. Поэтому в некоторых случаях можно пойти более простым путем и делегировать эту обязанность профессиональным клинерам.

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что с вечера 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников. Эти дроны, предположительно, принадлежали украинским военным и пытались атаковать столицу.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к столице. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX, где Сергей Семенович также отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку семи беспилотников на Москву, предотвратив повреждения, но инцидент все же привел к временным сбоям в работе нескольких аэропортов. ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на столицу.

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани
Депутаты Казанской гордумы на I заседании нового созыва выбрали мэром Ильсура Метшина, который руководит городом на протяжении последних 20 лет. В этом году главу администрации города выбирали по новой процедуре. Помимо Метшина, на данный пост претендовали Александр Комисаров и Роза Гайнутдинова. Комиссия во главе с руководителем администрации раиса РТ Асгатом Сафаровым рассмотрела претендентов и провела рейтинговое голосование. Также кандидатов утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. В результате голосования, Метшин получил 41 голос депутатов Казгордумы, Комиссаров – 4, Гайнутдинова – один. Ильсур Метшин – мэр Казани с 2005 года.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 23/09ВтрСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 22/09ПндГотовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 23/09Втр6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 23/09ВтрАктер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 22/09ПндУжин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым