Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Понедельник 22 сентября

20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья 20:21Описан смартфон будущего — никаких приложений и автоматическое выполнение рутинных задач 17:57Это традиционное корейское блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний 17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте
Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву
61

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку семи беспилотников на Москву, предотвратив повреждения, но инцидент все же привел к временным сбоям в работе нескольких аэропортов.

ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на столицу. Об этом оперативно сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув слаженность работы всех экстренных служб в условиях угрозы.

"ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы", – проинформировал градоначальник.

Уже через считанные минуты, спустя примерно десять минут после первого заявления, Сергей Собянин уточнил данные: силами противовоздушной обороны было уничтожено семь беспилотников. Важно отметить, что, по предварительной информации, значительных повреждений или разрушений инфраструктуры на земле не зафиксировано. Это свидетельствует об эффективной работе эшелонированной системы обороны столицы, которая оперативно выявляет и нейтрализует угрозы, минимизируя потенциальный ущерб от падающих обломков.

Подобные инциденты, к сожалению, стали частью текущей реальности. В последний раз мэр Собянин сообщал об успешном отражении атаки дронов совсем недавно — в ночь на 12 сентября. Тогда силами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности девять беспилотников менее чем за полтора часа.

Участившиеся попытки атак на объекты гражданской инфраструктуры и столицу подчеркивают необходимость постоянной бдительности и совершенствования оборонных систем. Все городские и экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, гарантируя безопасность жителей и минимизируя последствия подобных инцидентов.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 20:26
Фото: freepik.com
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани
Депутаты Казанской гордумы на I заседании нового созыва выбрали мэром Ильсура Метшина, который руководит городом на протяжении последних 20 лет. В этом году главу администрации города выбирали по новой процедуре. Помимо Метшина, на данный пост претендовали Александр Комисаров и Роза Гайнутдинова. Комиссия во главе с руководителем администрации раиса РТ Асгатом Сафаровым рассмотрела претендентов и провела рейтинговое голосование. Также кандидатов утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. В результате голосования, Метшин получил 41 голос депутатов Казгордумы, Комиссаров – 4, Гайнутдинова – один. Ильсур Метшин – мэр Казани с 2005 года.

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития
Приверженность "зеленым" стандартам в российской атомной промышленности получила весомое подтверждение. Российская атомная отрасль получила подтверждение высокого рейтинга в области экологии, социальной ответственности и управления.

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» и является региональным продолжением федеральной инициативы «Время Героев», запущенной по поручению президента РФ.

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий. На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет.

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта
Сергей Собянин объявил о значительном шаге в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. В своем канале в мессенджере MAX Сергей Семенович сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта.

