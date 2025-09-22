Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку семи беспилотников на Москву, предотвратив повреждения, но инцидент все же привел к временным сбоям в работе нескольких аэропортов.

ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на столицу. Об этом оперативно сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув слаженность работы всех экстренных служб в условиях угрозы.

"ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы", – проинформировал градоначальник.

Уже через считанные минуты, спустя примерно десять минут после первого заявления, Сергей Собянин уточнил данные: силами противовоздушной обороны было уничтожено семь беспилотников. Важно отметить, что, по предварительной информации, значительных повреждений или разрушений инфраструктуры на земле не зафиксировано. Это свидетельствует об эффективной работе эшелонированной системы обороны столицы, которая оперативно выявляет и нейтрализует угрозы, минимизируя потенциальный ущерб от падающих обломков.

Подобные инциденты, к сожалению, стали частью текущей реальности. В последний раз мэр Собянин сообщал об успешном отражении атаки дронов совсем недавно — в ночь на 12 сентября. Тогда силами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности девять беспилотников менее чем за полтора часа.

Участившиеся попытки атак на объекты гражданской инфраструктуры и столицу подчеркивают необходимость постоянной бдительности и совершенствования оборонных систем. Все городские и экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, гарантируя безопасность жителей и минимизируя последствия подобных инцидентов.