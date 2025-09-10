На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья

В Московской области начал работу первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным подмосковных властей, ключевой темой мероприятия стало выполнение соглашения между Минэнерго РФ, правительством Москвы и Подмосковья о модернизации энергосистемы региона.

"Цель нашего форума – подготовить предложения, которые позволят еще более оперативно реагировать на аварию, если она есть. Сегодня в зале и те, кто производит датчики, и те, кто администрирует это, в том числе с помощью искусственного интеллекта", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сообщается, что общий объем инвестиций в программу модернизации энергосистемы Подмосковья составит около 500 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей направят на модернизацию распределительного электросетевого комплекса региона.

В планах на предстоящие пять лет – строительство и реконструкция 1,5 тыс. км линий электропередачи и 131 питающего центра.

Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин сообщил, что в рамках поручения президента РФ в 2024 году было подписано соглашение о развитии Московской энергосистемы, согласно которому "Россети" реализуют крупные проекты, включая строительство магистральных подстанций 500 кВ и 750 кВ.

Глава "Россетей" также отметил беспрецедентный объем работ в распределительных сетях, необходимый для создания резерва мощности и развития Московского энергоузла. По словам Рюмина, это позволит подключить новых потребителей и повысит надежность электроснабжения, обеспечив дополнительной мощностью Домодедово, Дубну, Одинцово, Раменское и другие города Подмосковья.

Это соответствует задачам национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии". По данным Минэнерго РФ, его реализация позволит к 2030 году достичь 90% независимости топливно-энергетического комплекса страны.

В форуме участвуют более 350 представителей энергетической отрасли из 10 регионов России, а также Беларуси и Китая. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что потребление электроэнергии в регионе за последние два года выросло на 8%, ежегодно к сетям подключается около 80 тысяч новых объектов.