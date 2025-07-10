Собянин: Третий БПЛА сбит на подлете к Москве

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке еще одного беспилотника, который был успешно сбит силами ПВО. В течение ночи 10 июля 2025 года российские системы противовоздушной обороны работали над предотвращением атак беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны.

В частности, на подлете к столице были перехвачены сразу три вражеских беспилотника. Об этом в четверг утром сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

“Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили три беспилотника, летевших на Москву”, — говорится в сообщении мэра.

Массированная атака отражена по всей стране

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено в общей сложности 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами России и акваторией Черного моря.

Как уточняется в сводке Минобороны РФ, география ночных атак охватила:

Акваторию Черного моря: здесь были уничтожены восемь беспилотников.

Белгородскую область: сбиты два БПЛА.

Республику Крым: перехвачены еще два дрона.

Пензенскую область: уничтожен один беспилотник.

Курскую область: также сбит один вражеский дрон.

Таким образом, три беспилотника, сбитых ПВО Министерства обороны на подлете к Москве, являются частью более широкой массированной атаки, предпринятой ВСУ в эту ночь.

Последствия на местах

В регионах, где были сбиты беспилотники, работают экстренные службы.

Например, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уже подтвердил уничтожение беспилотника ВСУ над территорией региона. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия оперативно работают службы экстренного реагирования, проводятся необходимые мероприятия.

Информация о последствиях в других регионах уточняется, но предварительные данные свидетельствуют об успешной работе систем ПВО по предотвращению ущерба.