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Четверг 10 июля

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Шокирующая правда о вейпах: кто стоит за эпидемией диабета

Шокирующая правда о вейпах: кто стоит за эпидемией диабета
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В последние годы мир захлестнула мода на "безопасную" альтернативу курению – электронные сигареты и вейпы. Но что, если это не просто бизнес, а тщательно спланированная операция глобальных фармкорпораций? Новые данные указывают на страшную взаимосвязь: вейпинг вызывает диабет.

Химический коктейль, который убивает

Жидкость в электронных сигаретах — это не просто "безвредный пар". Помимо никотина, в ней содержится коктейль из ароматизаторов, пропиленгликоля, глицерина и десятков других химических соединений. При нагревании они образуют аэрозоль, который, попадая в организм, вызывает резистентность к инсулину — ключевой фактор развития диабета.

"Эпигенетические изменения затрагивают даже тех, кто за всю свою жизнь выкурил не более 100 сигарет. <...> У вейперов повышен риск развития сразу нескольких видов рака, болезней сердца и диабета. Бросайте прямо сейчас и с каждым годом к вам будет понемногу возвращаться украденное здоровье", – сказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Последние исследования (которые, кстати, тщательно замалчиваются) показывают: у вейперов уже через год регулярного использования на 30% повышается риск инсулинорезистентности. А дальше — скачки сахара в крови, деградация поджелудочной железы и… пожизненная зависимость от лекарств.

Кому это выгодно?

Рынок препаратов для диабетиков оценивается в сотни миллиардов долларов. Инсулин, глюкометры, постоянные анализы — это пожизненная подпитка для фармгигантов. И если раньше диабет считался болезнью пожилых, то теперь он стремительно молодеет. Благодаря вейпам под ударом дети и подростки — будущие «клиенты» на долгие десятилетия.

Но самое интересное – как быстро эта проблема проникла в массовую культуру.

Недавно Mattel выпустила новую версию куклы Барби – теперь у нее диабет первого типа. В комплекте идут миниатюрные глюкометр и инсулиновая помпа.

Кстати

С 1 июня 2023 года в России начали действовать жесткие ограничения: вейпы теперь запрещено продавать несовершеннолетним, в том числе и безникотиновые. Открытая выкладка, скидки, реклама, а также торговля через интернет или с рук — под запретом. Власти намерены определить перечень добавок, которые усиливают зависимость и привлекательность таких устройств. Эти меры подтверждают: проблема носит масштабный характер, угрожая не только здоровью, но и будущему поколению.

"Таким образом, вводится полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним — как никотинсодержащих, так и безникотиновых", — подчеркнули в прокуратуре.

Сюжет из "Черного зеркала"

Диабет — идеальная болезнь для заработка. Его называют "не болезнью, а образом жизни" — то есть, лекарства нужны постоянно, но умереть сразу не дадут. Это гарантирует стабильный доход на поколения вперед.

Вопрос в том, кто действительно стоит за популяризацией вейпов? Может, это не просто маркетинг табачных компаний, а тонкий расчет тех, кто продает "спасение"?

Пока миллионы подростков бездумно вдыхают "безвредный пар", кто-то уже подсчитывает будущие прибыли. Игра идет на опережение — осознают ли жертвы эту схему, пока не станет слишком поздно?

Шоу-бизнес в Telegram

10 июля 2025, 07:00
Фото: Freepik / @prostooleh
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