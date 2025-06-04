Более 300 тыс. человек посетили Московскую неделю предпринимательства – Собянин

Неделя предпринимательства в Москве вновь продемонстрировала высокий уровень интереса к бизнесу, инновациям и профессиональным коллаборациям.

В столице завершилась Московская неделя предпринимательства — одно из крупнейших событий деловой повестки года. Более 300 тысяч человек стали участниками программы, объединившей экспертов, инвесторов, дизайнеров, технологов и представителей малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На четырех столичных площадках — в "Лужниках", Манеже, "Сколково" и на Болотной площади — прошло 23 события, каждое из которых дало участникам новые импульсы для профессионального роста.

Особое внимание привлекла Московская неделя интерьера и дизайна, ставшая в этом году рекордной по числу участников. В экспозициях и деловых сессиях было представлено 1220 компаний из России и других стран — втрое больше, чем в 2022 году, когда мероприятие проводилось впервые. Посетителями площадки стали более 84 тысяч человек, интересующихся интерьерными решениями, материалами и архитектурными подходами.

В рамках Дня предпринимательства прошло 58 тематических встреч и панельных дискуссий с участием 122 спикеров, а аудитория форума превысила пять тысяч человек. Обсуждались меры поддержки малого бизнеса, пути цифровой трансформации, брендинг и экспортный потенциал столичных проектов.

Не осталась без внимания и стартап-среда. В инновационном центре "Сколково" прошла крупнейшая в СНГ конференция Startup Village, собравшая более 16 тысяч участников из 43 государств. На форуме были представлены десятки разработок, созданных резидентами Московского инновационного кластера — от IT-решений до экологических технологий.

Дополнением к деловой программе стала городская акция "День без турникетов". Более 2300 москвичей посетили экскурсии и мастер-классы на ведущих предприятиях города, получив представление о современных производствах и карьерных возможностях.