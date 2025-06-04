Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане

Corporate Chess Cup 2025 стал знаковым событием в истории корпоративного спорта Казахстана. Проведенный в рамках Astana International Forum, турнир объединил 20 команд, демонстрируя синергию бизнеса и интеллектуального спорта. Победу одержала команда ERG, которая теперь представит страну на II чемпионате мира по шахматам среди корпораций под эгидой ФИДЕ.

Второе место в турнире заняла команда компании NCOCV, а третье место досталось Freedom Holding Corp. Честь холдинга защищал президент Казахстанской федерации шахмат и основатель Freedom Finance Тимур Турлов.

Уникальность турнира заключается в том, что в нем приняли участие не профессиональные шахматисты, а обычные сотрудники компаний или специалисты рабочих специальностей. Среди участников – мастера по ремонту, сменные мастера-электрики, бригадиры цехов и бизнес-аналитики.

Роль Freedom Finance

«Фридом Финанс» является одним из ключевых драйверов развития шахматного движения в Казахстане. Финансовая поддержка шахматного движения со стороны Freedom Holding Corp. составляет более 10 млн долларов за последние три года. Средства направляются на развитие инфраструктуры для занятий шахматами, поддержку молодых талантов, организацию турниров различного уровня, интеграцию шахмат в корпоративную культуру и развитие образовательных программ.

Бизнес-параллели

Тимур Турлов неоднократно отмечал важность шахмат для бизнеса: "В шахматах, как и в бизнесе, необходимо просчитывать ходы наперед, анализировать риски и принимать взвешенные решения. Шахматы учат нас мыслить системно и принимать взвешенные решения, что критически важно в современном бизнесе".

Стратегии в шахматах и в предпринимательстве смогли оценить и сравнить бизнесмены в США, где также проводятся значимые спортивные мероприятия под эгидой холдинга Фридом. В конце декабря 2024 года на Уолл-стрит в Нью-Йорке прошел Чемпионат мира по рапиду и блицу. Холдинг «Фридом Финанс» Тимура Турлова в третий раз выступил спонсором турнира, призванного привлечь внимание большого бизнеса к этому виду спорта. В чемпионате приняли участие более 300 шахматистов из 50-ти стран мира, включая звезд мирового уровня Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего. В рамках турнира прошла конференция Wall Street Gambit, где обсуждались параллели между шахматными стратегиями и инвестициями, а спикерами выступили Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Кен Рогофф и Боаз Вайнштейн.

«Это событие вышло за рамки спортивного соревнования. Оно стало площадкой для диалога, где шахматы и бизнес нашли общий язык. В шахматах важно предвидеть ходы соперника, так же как в бизнесе необходимо прогнозировать изменения на рынке», – заявил Тимур Турлов, комментируя взаимосвязь между шахматами и бизнесом.

Системный подход «Фридом Финанс» к развитию шахматного движения демонстрирует, как бизнес может успешно сочетать социальную ответственность и стратегическое развитие. По мнению Турлова, поддержка интеллектуального спорта – это не просто благотворительность, а инвестиция в будущее компании и страны в целом.

Корпоративный спорт в Казахстане выходят на новый уровень развития благодаря системной поддержке «Фридом Финанс». Интеграция шахмат в бизнес-культуру становится важным инструментом развития стратегического мышления сотрудников. Это не только способствует повышению интеллектуального уровня персонала, но и формирует сильный командный дух, необходимый для достижения бизнес-целей.