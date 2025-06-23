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Понедельник 23 июня

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В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей

В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей
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В ближайшие выходные в Москве пройдет множество интересных мероприятий, которые могут привлечь как местных жителей, так и туристов. Вот основные события.

Постановочная съемка по мотивам "Иван Васильевич меняет профессию"

Посетители смогут принять участие в съемках, играя роли стрельцов или западных послов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу советской комедии. Съемки проходят на Соборной площади Москвы, и участие включено в стоимость входного билета в кинопарк.

Театр Гонзаги

Для семейного отдыха предлагаются спектакли и музыкальные концерты. В ближайшие выходные запланированы выступления саксофонистов и других джазовых исполнителей, которые исполнят известные мелодии из фильмов и джазовые интерпретации. Также можно увидеть световые шоу с барабанами и постановку по сказке "Аладдин".

Проект "Лето в Москве"

Событие объединяет множество культурных, благотворительных и спортивных мероприятий, многие из которых бесплатные. Проект проходит во второй раз и обещает быть более насыщенным, добавляя новые оригинальные мероприятия.

Кинопарк "Москино"

Парк является частью проекта "Москва — город кино" и предлагает разнообразные культурные события, включая выставки, мастер-классы и встречи с актерами. Здесь уже созданы различные натурные площадки, отражающие разные эпохи и стили.

Эти мероприятия предоставляют отличную возможность насладиться культурной жизнью столицы и провести время с семьей и друзьями. Для получения более подробной информации о программе рекомендуется посетить соответствующие сайты.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июня 2025, 13:47
Пресс-служба кинопарка "Москино"
Mos.ru✓ Надежный источник

Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве

Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поделился важными данными о снижении уровня правонарушений в Москве. Главнокомандующий отметил, что это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, в частности систем видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта.

Роскосмос и Подмосковье договорились о расширении сотрудничества

Роскосмос и Подмосковье договорились о расширении сотрудничества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов провели рабочую встречу на полях ПМЭФ-2025, в ходе которой обсудили перспективы углубления сотрудничества в ракетно-космической сфере, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Как отметил Андрей Воробьев, в Подмосковье сосредоточены ключевые предприятия отрасли: научные институты, заводы и конструкторские бюро.

Григоренко: Подмосковье входит в число лидеров цифровизации среди российских регионов

Григоренко: Подмосковье входит в число лидеров цифровизации среди российских регионов
Зампред правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко высоко оценил уровень цифровой трансформации Московской области. В рамках ПМЭФ-2025 он ознакомился с региональными ИТ-решениями, представленными на стенде Подмосковья.

Федеральный экологический оператор и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный экологический оператор и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве
Соглашение было подписано на ПМЭФ-2025. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 19 июня было заключено соглашение о партнерстве между Правительством Ярославской области и Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО»), который входит в структуру госкорпорации «Росатом».

В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов

В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов
Завод по производству компонентов для гражданских самолётов иностранных марок появится в Ленинском округе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2025. Предприятие разместится на территории Государственного индустриального парка «Титан».

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