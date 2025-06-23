В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей

В ближайшие выходные в Москве пройдет множество интересных мероприятий, которые могут привлечь как местных жителей, так и туристов. Вот основные события.

Постановочная съемка по мотивам "Иван Васильевич меняет профессию"

Посетители смогут принять участие в съемках, играя роли стрельцов или западных послов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу советской комедии. Съемки проходят на Соборной площади Москвы, и участие включено в стоимость входного билета в кинопарк.

Театр Гонзаги

Для семейного отдыха предлагаются спектакли и музыкальные концерты. В ближайшие выходные запланированы выступления саксофонистов и других джазовых исполнителей, которые исполнят известные мелодии из фильмов и джазовые интерпретации. Также можно увидеть световые шоу с барабанами и постановку по сказке "Аладдин".

Проект "Лето в Москве"

Событие объединяет множество культурных, благотворительных и спортивных мероприятий, многие из которых бесплатные. Проект проходит во второй раз и обещает быть более насыщенным, добавляя новые оригинальные мероприятия.

Кинопарк "Москино"

Парк является частью проекта "Москва — город кино" и предлагает разнообразные культурные события, включая выставки, мастер-классы и встречи с актерами. Здесь уже созданы различные натурные площадки, отражающие разные эпохи и стили.

Эти мероприятия предоставляют отличную возможность насладиться культурной жизнью столицы и провести время с семьей и друзьями. Для получения более подробной информации о программе рекомендуется посетить соответствующие сайты.