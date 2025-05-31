Более 220 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в июне

В июне в городах и округах Подмосковья запланировано свыше 220 ярмарок, приуроченных к государственным праздникам и летнему сезону, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.



«В течение месяца в муниципалитетах региона пройдут ярмарки под тематиками "День России", "День защиты детей", "Летняя", "Дачный сезон". Основной акцент сделан на ярмарки "Товары регионов России", где можно приобрести фермерскую продукцию от отечественных производителей», — отметили в ведомстве.



Там также рассказали, что посетителям ярмарок предложат мясные и молочные деликатесы, сыры, свежие овощи и фрукты, а также текстиль, сувениры и сладости.

В Лосино-Петровском сельхозярмарка пройдет с 2 по 8 июня, в эти же даты во Власихе состоится тематическая ярмарка «Праздник сластен». С 4 по 15 июня в Одинцове будет работать специализированная ярмарка винодельческой продукции.

График проведения ярмарок обновляется ежемесячно. Ознакомиться с актуальными адресами и временем работы торговых площадок можно на официальном сайте Минсельхоза Подмосковья.