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Майские соблазны: что грядущие праздники готовят желудку?

Майские соблазны: что грядущие праздники готовят желудку?
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Гастроэнтеролог Вероника Корнилова рассказала, как защитить желудок в период праздников.

Майские праздники – время отдыха, веселья и… пищевых экспериментов, которые часто заканчиваются проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Многие из нас, стремясь к здоровому образу жизни, в обычные дни тщательно следят за своим рационом, избегая фастфуда, полуфабрикатов, избытка сахара и прочих "вредностей". Но праздничная атмосфера, вкусные ароматы и соблазны, подстерегающие на каждом шагу, способны сломить даже самых стойких приверженцев правильного питания. Именно для таких, немного "слабохарактерных" в плане диеты, и предназначен этот "вредный" гид по гастрономическому саботажу собственного ЖКТ.

Начнем с главного символа майских праздников – шашлыка

Представьте себе: теплый вечер, дружная компания, аромат дымящегося мяса… Казалось бы, идеальная картина. Но давайте взглянем на ситуацию с точки зрения здоровья. Даже если вы выбрали для шашлыка самую диетическую курицу или рыбу, сам процесс приготовления на открытом огне таит в себе опасность.

Жир, капающий на раскаленные угли, вызывает образование канцерогенов – веществ, значительно повышающих риск развития онкологических заболеваний. Этот дым, пропитанный продуктами горения жира, просто насыщает мясо вредными соединениями. Он отравляет не только эстетическое наслаждение от внешнего вида шашлыка, но и внутренние органы. Помните: дым – враг вашего желудка и всего организма в целом!

Гораздо более безопасный способ приготовления – запекание в фольге или рукаве. Таким образом, вы сохраните сочность и вкус мяса, минуя контакт с канцерогенным дымом. Разве это не лучше, чем потом лечиться от гастрита или, что еще хуже, бороться с последствиями более серьезных заболеваний?

Следующий пункт нашего "вредного" меню – салаты, особенно те, что остались с предыдущего застолья

Многие из нас склонны "экономно" использовать остатки пищи, считая это проявлением бережливости. Однако, это не всегда разумно. Запомните: заправленный салат, даже хранящийся в холодильнике, не сохраняет свою свежесть и безопасность более суток. Бактерии размножаются с огромной скоростью, и ваш вчерашний, а тем более позавчерашний салат, становится настоящей бомбой замедленного действия для вашего ЖКТ.

Чтобы избежать неприятных последствий, будьте решительны! Без сожаления выбрасывайте салат, если прошло более 24 часов с момента его приготовления. Не рискуйте своим здоровьем! Кстати, для увеличения срока годности салата не стоит заправлять его заранее – ингредиенты лучше хранить отдельно в стеклянных емкостях.

Помните, что особенно опасны несвежие салаты для людей с гипоацидностью – низким уровнем кислотности желудочного сока. Эта проблема часто встречается при атрофическом гастрите, когда снижается естественная защита желудка от патогенной микрофлоры. В этом случае риск развития кишечной инфекции многократно возрастает. Подумайте о всех этих моментах, прежде чем съесть "вкусный" вчерашний салат, и представьте себе, как ваш желудок благодарит вас за бдительность.

Но "вредные советы" на этом не заканчиваются

Ведь майские праздники – это не только шашлыки и салаты. Это еще и обильные застолья, часто сопровождающиеся чрезмерным употреблением алкоголя. Алкоголь оказывает агрессивное воздействие на слизистую оболочку желудка, провоцируя развитие гастрита и язвенной болезни.

Для защиты тканей желудка, если нет противопоказаний, чаще всего используются препараты из группы ребагита на основе ребамипида. Они усиливают выработку собственных факторов защиты – секрецию слизи, бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию. Кроме того, алкоголь нарушает микрофлору кишечника, что может привести к дисбактериозу и другим проблемам с пищеварением. А сочетание алкоголя с жирной пищей – это вообще вершина гастрономического безрассудства!

Запомните: умеренность – лучший друг вашего желудка. Не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, особенно в сочетании друг с другом. Лучше наслаждаться праздником в меру, не превращая его в испытание для собственного организма.

В завершение, позвольте напомнить, что эти «вредные советы» — это всего лишь ироничный взгляд на распространенные ошибки в питании во время праздничных дней. Забота о своем здоровье – это не скучное ограничение, а залог хорошего самочувствия и долголетия. Пусть майские праздники принесут вам радость и позитивные эмоции, но не за счет вашего здоровья. Будьте разумны и внимательны к своему организму, и он отблагодарит вас долгими годами крепкого здоровья!

Шоу-бизнес в Telegram

1 мая 2025, 13:35
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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