История трагического века в рифмах В. Высоцкого

Работа над мультимедийным иммерсивным шоу "Сингулярность", создаваемым студией IFREE LLC на основе творческого наследия Владимира Высоцкого, вошла в финальную стадию – сообщил генеральный продюсер шоу Владимир Кедринский.

Формат шоу предполагает трансляцию аудиовизуального произведения на масштабных видеоэкранах высокого разрешения, установленных в специально оборудованном концертном зале. Шоу не предполагает участия на сцене "живых" исполнителей.

В. Кедринский: "Технологически шоу представляет из себя рой видеоклипов, выстраиваемых в определенную последовательность сообразно воле зрителей, выражаемой ими в процессе каждого шоу. Контент, транслируемый на видео экранах, взаимодействует со световой партитурой, исполняемой сценическим световым оборудованием, которым "заряжается" зал.

Концептуально, шоу является летописью драматических событий истории России в двадцатом веке. В каждый видео клип введен исторический персонаж, от лица которого ведется повествование его истории, проиллюстрированной контекстным высказыванием В. Высоцкого.

Соответственно, творчество В. Высоцкого в проекте "Сингулярность" представлено его самыми драматичными произведениями, затрагивающими философские и социальные темы. "Сингулярность" – не развлекательное шоу, это честный разговор о нашей общей судьбе в историческом контексте. В проекте также использованы малоизвестные, либо никогда не исполнявшиеся автором в песенной форме произведения. Рой клипов провязан сквозным сюжетом и эпиграфами в исполнении Никиты Высоцкого.

В шоу использован большой объем исторической кинохроники, а также, фрагменты из нового фильма Анатолия Бальчева "Высоцкий… Правдивые истории", который будет впервые показан при нашей поддержке на Канском фестивале 17 мая 2025 года".

Музыкальный продюсер Евгений Кобылянский: "Целью проекта являлось найти новое звучание известных и любимых миллионами русских и русскоговорящих граждан произведений В. Высоцкого, а также открыть творчество великого барда для новых поколений. Соответственно, для шоу записан оригинальный саундтрек продолжительностью более 3 часов в жанре электронной психоделики. В. Высоцкий в проекте "Сингулярность" разговаривает с поколением 21 века на его языке, адаптируясь к культурной эстетике новой эпохи.

Исполнять произведения В. Высоцкого после него самого невероятно сложно. Вокальные данные – лишь самая малая часть ресурса, которым требуется обладать артисту, чтобы быть воспринятым аудиторией, знающей в оттенках, как должно звучать каждое исполняемое произведение, каждая строка, каждая пунктуация, каждая интонация. Никакая фальшь в отношении данного материала не имеет шансов остаться не замеченной.

Для создания саундтрека мы искали исполнителей, способных постигать и выражать явные и скрытые смыслы поэзии В. Высоцкого, проживать его тексты, соотнося их с собственной судьбой. В итоге в проект вошли: Гио Пика, Диана Анкудинова, Никита Джигурда и совсем юная исполнительница Нэлли Байматова – ей всего 14 лет. Каждый исполнитель обладает характерной творческой манерой исполнения, задачей музыкального продюсера являлось, помимо создания музыкальных композиций, гармонизация музыкального материала и сведение его в концептуальный саундтрек".

Часть музыкальных произведений и аранжировок для проекта созданы композитором Брендоном Стоуном – обладателем премии Грэмми, автором музыки для мирового кинематографа, а также, звезд Российской и зарубежной эстрады.

Об авторах:

В. Кедринский – независимый продюсер. До недавнего времени являлся генеральным менеджером проекта строительства в Москве в деловом квартале "Москва-Сити" концертного зала Sensorium Hall и генеральным менеджером проекта Sensorium, ориентированным на создание высокотехнологичного цифрового контента. В 2022-2023 г. Sensorium выпустил в релиз четыре цифровых музыкальных шоу, включая VR-шоу Carl Сох "Intermundium".

Е. Кобылянский – композитор, аранжировщик, мульти-инструменталист, музыкальный продюсер. В 2004 г. выпустил проект "Парус", в рамках которого Г. Лепс исполнил в Государственном Кремлевском Дворце программу произведений В. Высоцкого на музыку Е. Кобылянского. Долгие годы являлся продюсером Г. Лепса. Автор хитов Натали, Рюмка водки на столе, Я слушал дождь, Мамины глаза и др. произведений из репертуаров российских звёзд.