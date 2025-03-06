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Четверг 6 марта

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Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат

Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат
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Фильм "Дорогая, я больше не перезвоню" стал одним из первых проектов, успешно воспользовавшихся возможностями нового кинопарка "Москино" в Москве. Съемочная группа подчеркивает, что масштабы и разнообразие декораций кинопарка позволили реализовать все задуманные планы, значительно упростив и удешевив процесс производства.

Ключевым местом съемок фильма "Дорогая, я больше не перезвоню" стала декорация "Аэропорт Юрово", представляющая собой многофункциональную площадку, включающую в себя не только зал регистрации, но и салон самолета. Для фильма декорации аэропорта были стилизованы под потусторонний мир, с элементами, напоминающими архитектуру Гауди – изогнутыми линиями и фантазийными колоннами.

По сюжету, главный герой, московский рекламщик Даня, попадает в загробный мир, стилизованный под аэропорт из его последней рекламной кампании. Выбор именно этой локации подчеркивает режиссер и сценарист Александр Фомин: "Мы выбрали кинопарк в качестве площадки для съемок, потому что здесь мы могли за одну смену снять и аэропорт, и самолет внутри. Это было очень удобно. В картине декорация аэропорта показана как зал регистрации в потустороннем мире. А салон ТУ-154 декорировали под наш "волшебный" самолет".

Актеры также высоко оценили возможности кинопарка. Мила Ершова, исполнившая роль Ани, отметила значительное удобство съемок на одной площадке, избавившее от постоянных переездов в другие города. Она подчеркнула масштабы кинопарка, которые ее поразили.

Кинопарк "Москино", являющийся частью проекта Сергея Собянина "Москва — город кино", представляет собой обширную территорию с 18 натурными площадками, четырьмя павильонами и шестью объектами инфраструктуры. Среди декораций — "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Соборная площадь Москвы" и многие другие, что делает его уникальной площадкой для кинопроизводства в России.

Успешный опыт съемок фильма "Дорогая, я больше не перезвоню" демонстрирует потенциал кинопарка "Москино" как важного элемента развивающегося московского кинокластера. Премьера фильма состоялась 26 февраля, а широкий прокат начался 6 марта.

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6 марта 2025, 11:58
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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