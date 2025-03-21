Экскурсовод Крамская: Надеюсь, что "Ударник" станет одной из точек турмаршрутов

Памятники московского конструктивизма, такие как кинотеатр "Ударник", вновь привлекают внимание и становятся важной частью туристических маршрутов столицы.

В этом уверена Марина Крамская — экскурсовод, блогер и основатель экскурсионного бюро "Вся Москва". Она была признана лучшим экскурсоводом Москвы и России в 2022 году, Сегодня специалист активно делится своим опытом с горожанами и туристами.

Крамская подчеркивает, что возрождение архитектурных памятников конструктивизма — это не просто восстановление зданий, но и создание новых культурных центров. Например, в отреставрированном здании хлебозавода имени Зотова на улице Ходынская открылся центр изучения конструктивизма "Зотов". Его ключевым экспонатом является само здание, которое сохранило уникальные элементы своего фасада. Крупные цифры 1931 года, выложенные белым кирпичом на красном фоне, а также восстановленная надпись "Хлебозавод 5" в форме креста, придают этому месту особую атмосферу.

Кроме того, клуб завода "Каучук" также вернулся к жизни благодаря реставрации. Теперь он стал площадкой для студенческого молодежного театра Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Крамская отметила, что это здание сохранило свою историческую функцию как клуб — здесь проводятся концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Зрительный зал и репетиционные помещения делают его важным центром для творческой молодежи.

Экскурсоводы уже включают эти памятники в свои программы, что позволяет туристам лучше узнать историю Москвы и ее архитектурное наследие. Крамская надеется, что кинотеатр "Ударник", который также ждет своей реставрации, станет одной из значимых точек на туристических маршрутах. Он может стать частью экскурсий по острову Балчуг или Арбату и его окрестностям, что привлечет еще больше внимания к уникальному наследию конструктивизма.