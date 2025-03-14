В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере

Пума по имени Геркулес успешно проходит процесс адаптации в Московском зоопарке, находясь на территории ветеринарного корпуса. Этот самец пумы, прибывший в зоопарк, проявляет активность и интерес к своему новому окружению.

С момента своего прибытия, 8 марта, он начал принимать пищу в закрытых помещениях, предпочитая говяжье сердце и сердце индейки. В тот же день Геркулес впервые вышел на уличную часть своего вольера. Его поведение соответствует естественным привычкам пум: он особенно активен в сумерках и ночью. Это время суток идеально подходит для охоты и исследования окружающей среды, что говорит о его инстинктивных наклонностях.

К 10 марта Геркулес стал есть на открытой территории своего вольера, демонстрируя спокойствие даже в присутствии ветеринаров и зоологов. Это важный шаг в установлении доверительных отношений между ним и сотрудниками зоопарка. Самец пумы начал взаимодействовать с работниками, играя с различными предметами, такими как мяч на палочке и веник. Эти игры не только способствуют его физическому развитию, но и помогают ему адаптироваться к новому окружению.

11 марта Геркулес продемонстрировал еще больше доверия, принимая пищу с пинцета зоолога. Это поведение является важным показателем того, что самец пумы начинает чувствовать себя комфортно в новом месте. Установление взаимного доверия между животным и персоналом зоопарка играет ключевую роль в минимизации стресса, связанного с ветеринарными процедурами.

Геркулес также активно осваивает свою территорию, выходя на улицу даже в дневное время. Его внешний вид стабилен, и он не показывает признаков каких-либо отклонений. Результаты гематологических и биохимических анализов крови находятся в норме для пум, что является хорошим знаком.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно следят за его состоянием. "Мы предоставляем ему высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание. Ветеринарные врачи будут продолжать наблюдать за его состоянием и проводить необходимые тесты по мере необходимости", — сообщила она.