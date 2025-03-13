Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта

Состояние сбитой Буйновым пенсионерки ухудшилось Тесты Семенович понесла большие расходы Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Четверг 13 марта

14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне 12:26Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта 11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву 11:18Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы 11:13Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 милионов 09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала 08:37Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери 03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем 18:03Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 16:12Переживающая отмены Лолита встала на защиту обвиненной Аллы Пугачевой 15:22Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"? 13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта

Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта
160

В пятницу, 14 марта, столицу России ожидает мощный шторм. Он может достичь девятибалльной отметки.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале метеоролог и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, москвичей вновь накроет дождь, а температура в ночные часы будет колебаться между 7 и 10 градусами выше нуля. После полудня воздух прогреется до 11-14 градусов, что создаст некомфортные условия для жителей города.

Наиболее опасные порывы ветра ожидаются в интервале с 15:00 до 18:00. В этот период скорость ветра может достигать 18-23 метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму по шкале Бофорта. Тишковец отметил, что такая сила ветра создает давление на поверхности до 30-35 килограммов на квадратный метр. Это может привести к серьезным последствиям: ветви деревьев будут ломаться, некоторые из них могут падать на дороги и тротуары. Кроме того, сильный ветер может сносить шаткие конструкции и повреждать крыши зданий.

Синоптик также предостерег жителей от возможных неудобств, связанных с ухудшением погодных условий. Ветер способен задерживать движение пешеходов и создавать опасные ситуации на улицах столицы. Важно помнить о безопасности и избегать прогулок в непогоду, особенно в период сильных порывов ветра.

К выходным ситуация немного улучшится: ветер начнет стихать, однако температура резко упадет. Ночью на дорогах может образоваться гололед, что потребует от водителей особой осторожности. Синоптики советуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Шоу-бизнес в Telegram

13 марта 2025, 12:26
Фото: mos.ru
Телеграм-канал "Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений"✓ Надежный источник

На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы

На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы
С 15 марта в Москве вступают в силу новые правила, касающиеся посещения театров и концертных площадок, которые находятся под контролем столичного Департамента культуры. Эти изменения направлены на повышение уровня безопасности зрителей и борьбу с недобросовестными практиками в сфере продажи билетов.

Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности

Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности
В АО "МОСГАЗ" вновь напомнили москвичам о важности соблюдения правил газовой безопасности. Специалисты компании проводят техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в соответствии с заранее установленным графиком, что позволяет обеспечить надежное и безопасное газоснабжение для жителей столицы.

В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки
Взрывотехники обезвредили упавшие обломки дрона на юге российской столицы. В результате обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью, столичное управление МЧС оперативно отреагировало на ситуацию.

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву
Сергей Собянин выразил благодарность силам противовоздушной обороны Министерства обороны России за их эффективные действия при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов. В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что в ночь на 11 марта была успешно предотвращена одна из самых масштабных атак БПЛА на столицу и ее окрестности.

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны успешно сбили 73 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Информация стала известна после массированной атаки дронов, которая началась около 4:30 утра.

Выбор читателей

12/03СрдУ Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 11/03ВтрРазгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 11/03ВтрЮлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 11/03ВтрОставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 12/03СрдПлакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 12/03СрдОт этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды