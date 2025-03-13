Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта

В пятницу, 14 марта, столицу России ожидает мощный шторм. Он может достичь девятибалльной отметки.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале метеоролог и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, москвичей вновь накроет дождь, а температура в ночные часы будет колебаться между 7 и 10 градусами выше нуля. После полудня воздух прогреется до 11-14 градусов, что создаст некомфортные условия для жителей города.

Наиболее опасные порывы ветра ожидаются в интервале с 15:00 до 18:00. В этот период скорость ветра может достигать 18-23 метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму по шкале Бофорта. Тишковец отметил, что такая сила ветра создает давление на поверхности до 30-35 килограммов на квадратный метр. Это может привести к серьезным последствиям: ветви деревьев будут ломаться, некоторые из них могут падать на дороги и тротуары. Кроме того, сильный ветер может сносить шаткие конструкции и повреждать крыши зданий.

Синоптик также предостерег жителей от возможных неудобств, связанных с ухудшением погодных условий. Ветер способен задерживать движение пешеходов и создавать опасные ситуации на улицах столицы. Важно помнить о безопасности и избегать прогулок в непогоду, особенно в период сильных порывов ветра.

К выходным ситуация немного улучшится: ветер начнет стихать, однако температура резко упадет. Ночью на дорогах может образоваться гололед, что потребует от водителей особой осторожности. Синоптики советуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок.